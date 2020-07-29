Голикова: Две перспективные российские вакцины от коронавируса будут готовы к производству осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила о разработке отечественной вакцинны от COVID-19 на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Наибольшие перспективы имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи <...>. В августе 20-го года планируется ее регистрация <...>. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 20-го года», — заявила 29 июля Голикова в эфире «России 24».