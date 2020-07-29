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29.07.2020 15:00
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Голикова: Две перспективные российские вакцины от коронавируса будут готовы к производству осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила о разработке отечественной вакцинны от COVID-19 на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Наибольшие перспективы имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи <...>. В августе 20-го года планируется ее регистрация <...>. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 20-го года», — заявила 29 июля Голикова в эфире «России 24».

По ее словам, еще одна перспективная вакцина разработана «Вектором». В сентябре запланирована государственная регистрация, а в октябре будет произведена первая партия препарата.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что «своя надежная» вакцина от коронавируса будет готова уже осенью.

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Комментарии (4)

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А Попова сказала что в кипяток надо нырять и вирусу пипец . И прививок не надо . Нырнул в кипяток несколько раз и ты здоров .
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Если этот вопрос курирует она,то всё будет на основе арбидола?
Звездочёт
Голикова - голова! Читает новости и пересказывает их остальным.
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