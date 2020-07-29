Голикова: Две перспективные российские вакцины от коронавируса будут готовы к производству осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова доложила о разработке отечественной вакцинны от COVID-19 на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
«Наибольшие перспективы имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи <...>. В августе 20-го года планируется ее регистрация <...>. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 20-го года», — заявила 29 июля Голикова в эфире «России 24».
По ее словам, еще одна перспективная вакцина разработана «Вектором». В сентябре запланирована государственная регистрация, а в октябре будет произведена первая партия препарата.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что «своя надежная» вакцина от коронавируса будет готова уже осенью.