Петербургский авторынок не догнал российский. За полгода продажи машин сократились на 27 %
В первой половине 2020 года в Петербурге было продано 54 122 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на
Только в июне дилеры реализовали 10 650 новых автомобилей, что на
Лидером петербургского авторынка в первой половине года остался корейский бренд Kia. За второе место продолжают вести борьбу LADA и Hyundai.
Динамика петербургского авторынка хуже общероссийской (снижение на
Тем не менее по результатам первого полугодия нашлись бренды, которые нарастили продажи. В основном это представители премиального сегмента и ведущие китайские марки.
Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России в первом полугодии составила