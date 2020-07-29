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29.07.2020 11:21
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Петербургский авторынок не догнал российский. За полгода продажи машин сократились на 27 %

В первой половине 2020 года в Петербурге было продано 54 122 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 27 % меньше, чем за январь — июнь 2019 года, говорится в отчете «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 29 июля.

Только в июне дилеры реализовали 10 650 новых автомобилей, что на 16 % меньше, чем годом ранее. Рост показали три марки из топ-10 — Lada, Hyundai и Skoda.

Лидером петербургского авторынка в первой половине года остался корейский бренд Kia. За второе место продолжают вести борьбу LADA и Hyundai.

Динамика петербургского авторынка хуже общероссийской (снижение на 14,6 % в июне и на 23 % в первом полугодии). Причина в том, что дилеры Северной столицы по сравнению с другими ведущими регионами дольше остальных находились в локдауне — почти 2,5 месяца, отмечает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

Тем не менее по результатам первого полугодия нашлись бренды, которые нарастили продажи. В основном это представители премиального сегмента и ведущие китайские марки.

Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России в первом полугодии составила 8,5 % (год назад за аналогичный период — 8,9 %).

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