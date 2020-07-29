Петербургский авторынок не догнал российский. За полгода продажи машин сократились на 27 %

В первой половине 2020 года в Петербурге было продано 54 122 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 27 % меньше, чем за январь — июнь 2019 года, говорится в отчете «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 29 июля.

Только в июне дилеры реализовали 10 650 новых автомобилей, что на 16 % меньше, чем годом ранее. Рост показали три марки из топ-10 — Lada, Hyundai и Skoda.

Лидером петербургского авторынка в первой половине года остался корейский бренд Kia. За второе место продолжают вести борьбу LADA и Hyundai.