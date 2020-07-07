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07.07.2020 14:58
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Авторынок пошел на поправку. Продажи новых машин в июне упали только на 15 %

За первые шесть месяцев 2020 года россияне купили 635 959 новых автомобилей, что на 23,3 % меньше, чем за первое полугодие 2019-го. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), опубликованном 7 июля, пишет Forbes.

В июне продажи упали на 14,6 % в годовом выражении: продано 122 622 автомобиля. По словам аналитиков, появились признаки медленного восстановления рынка. На продажах положительно сказывался отложенный спрос, а дилеры начали полноценно работать, и государственные меры поддержки стимулировали совершать покупки.

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