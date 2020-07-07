Авторынок пошел на поправку. Продажи новых машин в июне упали только на 15 %
За первые шесть месяцев 2020 года россияне купили 635 959 новых автомобилей, что на
В июне продажи упали на
Авторынок пошел на поправку. Продажи новых машин в июне упали только на 15 %
За первые шесть месяцев 2020 года россияне купили 635 959 новых автомобилей, что на
В июне продажи упали на
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