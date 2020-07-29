Самозванец от имени Сбербанка три дня гонял петербуржца к банкомату и стал миллионером

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, накануне на стол в 30-й отдел полиции легло заявление от 70-летнего петербуржца с улицы Вавиловых, который попросил отыскать тех, кто заставил его опустошить счёт. По его словам, звонки якобы от сотрудников Сбербанка он получал с 20 по 23 июля, слушал о том, что деньги можно хранить ещё безопаснее, и отправлялся к банкомату.

Житель Васильевского острова остался без накоплений, прислушавшись к голосу в трубке и поверив в уязвимость банка. Свои два миллиона он спасал, распределяя их по пяти номерам мошенников.

В общей сложности на разные номера мужчина перевёл 2 миллиона 31 тысячу рублей и уже после этого осознал, что попался на «удочку» мошенников. Попытка вычислить их по телефонным номерам оказалась безуспешной, пенсионер обратился в полицию.

Аналогичные истории полицейские оформляют в уголовные дела с весны. Преступники обзванивают горожан с номера с московским кодом, представляются сотрудниками банка и предупреждают о зафиксированной попытке списать средства. Порой сценарий незначительно меняют и под предлогом защиты сбережений просят установить приложения, перевести деньги на подсказанные номера или уточнить данные карты.

В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» объяснили, как обезопасить себя. Рекомендуется занести номер кредитной организации в адресную книгу своего телефона. Это номера 900 и 8 800 555–55–50. Таким образом, если позвонят мошенники, то на экране высветятся неизвестные вам цифры. Если сомневаетесь в личности звонящего, заканчивайте диалог не раздумывая и сообщите в банк о случившемся. Никому и никогда не переводите деньги, сотрудники Сбербанка не будут просить вас об этом и уж тем более не запросят секретные данные карты: ПИН-, CVV- или CCV-код, код из СМС или пароли от «Сбербанк Онлайн».