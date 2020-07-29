Появление алкозамков не за горами: Минпромторг «простимулирует» их установку в машины ещё на конвейере

Перспектива появления в России алкозамков, которая обсуждается уже больше 10 лет, начинает обретать реальные очертания. Идея в том, чтобы, как в Европе, оборудовать ими новые автомобили.

Как пишет 29 июля «Коммерсантъ», Минпромторг намерен к 1 октября разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» устройств, блокирующих зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Планируется стандартизировать требования к ним и методы их испытаний, правила установки, а в дальнейшем присвоить им статус «средств измерений», как у алкометров и дорожных камер.