Появление алкозамков не за горами: Минпромторг «простимулирует» их установку в машины ещё на конвейере
Перспектива появления в России алкозамков, которая обсуждается уже больше 10 лет, начинает обретать реальные очертания. Идея в том, чтобы, как в Европе, оборудовать ими новые автомобили.
Как пишет 29 июля «Коммерсантъ», Минпромторг намерен к 1 октября разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» устройств, блокирующих зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Планируется стандартизировать требования к ним и методы их испытаний, правила установки, а в дальнейшем присвоить им статус «средств измерений», как у алкометров и дорожных камер.
К 31 декабря должен быть «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели»: за установку приборов российского производства автопроизводители будут получать дополнительные баллы в рамках действующей системы оценки локализации производства.
По мнению экспертов, всё это приведёт к росту стоимости автомобилей, поскольку алкозамки стоят от 25 до 120 тысяч рублей.
Алкозамки (alcohol interlock) начали применять в Швеции в конце 1990-х годов. В 2009 году правительства Татарстана и Московской области решили ставить их на общественный транспорт, но дальше эксперимента дела не пошло. В 2012 году в Госдуме предлагали обязать водителей-нарушителей за свой счёт устанавливать алкозамки на свои машины, как в Австралии или Литве. В МВД даже готовили такой проект, как и в Госдуме, но он был отклонён. В 2017 году парламентарии снова стали обсуждать эту идею. в Москве алкозамки хотели ставить на каршеринговые автомобили. В 2018 ГИБДД, лоббирующая эту разработку с 2012 года, включила её в план по достижению нулевой смертности на дорогах. В Евросоюзе все выходящие с конвейера транспортные средства должны быть оборудованы алкозамками с 2022 года.