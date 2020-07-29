В нем женщина с тремя старшими детьми просит публичной защиты от мужа и органов опеки.

«Наша спокойная жизнь с детьми оказалась под угрозой». Видео с обращением жены Артема Чайки Марины появилось на канале правозащитницы Екатерины Гордон вечером 28 июля.

В своем рассказе она уверяет, что не будет делить имущество с супругом, а просто хочет получить свои документы (среди которых в том числе и паспорт, которого у нее нет уже два месяца), а также развод: «У меня нет других прав сейчас, кроме права на публичную защиту».

По её словам, в доме, где она живет с тремя старшими детьми, уже побывали органы опеки, «которые дали понять, что будут на стороне отца на суде».



На сторону Марины Чайки встали и дети. Они заявили, что могут быть вбросы не знакомых с их семьей людей, которые хотят обвинить женщину в неадекватности.



«Пожалуйста, папа, не разлучай нас с младшей сестрой. Папа, дай маме развод и дай нам жить спокойно».



Артем Чайка стал публичной персоной после фильма ФБК «Чайка». Он бизнесмен, который, по данным СМИ, возглавляет «Нерудную компанию Бердяуш», поставляющую щебень для РЖД.

