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29.07.2020 09:02
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«Я хочу, чтобы мне вернули хотя бы паспорт». Жена сына бывшего генпрокурора Чайки публично заявила о разводе и угрозах отобрать детей

«Наша спокойная жизнь с детьми оказалась под угрозой». Видео с обращением жены Артема Чайки Марины появилось на канале правозащитницы Екатерины Гордон вечером 28 июля.

В нем женщина с тремя старшими детьми просит публичной защиты от мужа и органов опеки.

В своем рассказе она уверяет, что не будет делить имущество с супругом, а просто хочет получить свои документы (среди которых в том числе и паспорт, которого у нее нет уже два месяца), а также развод: «У меня нет других прав сейчас, кроме права на публичную защиту».

По её словам, в доме, где она живет с тремя старшими детьми, уже побывали органы опеки, «которые дали понять, что будут на стороне отца на суде».

На сторону Марины Чайки встали и дети. Они заявили, что могут быть вбросы не знакомых с их семьей людей, которые хотят обвинить женщину в неадекватности.

«Пожалуйста, папа, не разлучай нас с младшей сестрой. Папа, дай маме развод и дай нам жить спокойно».

Артем Чайка стал публичной персоной после фильма ФБК «Чайка». Он бизнесмен, который, по данным СМИ, возглавляет «Нерудную компанию Бердяуш», поставляющую щебень для РЖД.

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Комментарии (9)

Swift_5e4d8a276f5e8
.....банда царька давно берега попутала ..... и как бы они колбу не затыкали, всё равно рванёт.
VVM1962
Интересно, если хоть один нормальный ребенок у высокопоставленных чиновников?
Или у них разлагается мозг, так же как у их родителей?
local_5e4d8cf621bfb
Заклюют...
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