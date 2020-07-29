Полиция задержала подозреваемого в налёте на Сбербанк, ушедшего с миллионом. Молодой бармен скучал без работы

Полиция Петербурга вечером 28 июля задержала подозреваемого в нападении на Сбербанк, которому несколькими часами ранее удалось уйти из отделения на Васильевском острове с миллионом в руках. Как стало известно «Фонтанке», правоохранители заинтересовались 29-летним жителем 26-й линии. У него изъяли 1 миллион 108 тысяч рублей.

Возможному налётчик - уроженец Новосибирска. Как рассказал полицейским он сам, раньше работал барменом, но лишился места и очень нуждался в деньгах. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.