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29.07.2020 00:11
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Полиция задержала подозреваемого в налёте на Сбербанк, ушедшего с миллионом. Молодой бармен скучал без работы

Полиция Петербурга вечером 28 июля задержала подозреваемого в нападении на Сбербанк, которому несколькими часами ранее удалось уйти из отделения на Васильевском острове с миллионом в руках. Как стало известно «Фонтанке», правоохранители заинтересовались 29-летним жителем 26-й линии. У него изъяли 1 миллион 108 тысяч рублей.

Возможному налётчик - уроженец Новосибирска. Как рассказал полицейским он сам, раньше работал барменом, но лишился места и очень нуждался в деньгах. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Мужчина в медицинской маске и с запиской в руке пришёл в офис Сбербанка около 19.30. Он не стал прятаться от камер, записался в электронную очередь в кассе, после чего протянул сотруднице лист бумаги с расписанным на нём планом действий. Рисковать та не стала и сразу же отдала требуемую сумму. С места происшествия незнакомец скрылся.

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