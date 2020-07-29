Полиция задержала подозреваемого в налёте на Сбербанк, ушедшего с миллионом. Молодой бармен скучал без работы
Полиция Петербурга вечером 28 июля задержала подозреваемого в нападении на Сбербанк, которому несколькими часами ранее удалось уйти из отделения на Васильевском острове с миллионом в руках. Как стало известно «Фонтанке», правоохранители заинтересовались 29-летним жителем 26-й линии. У него изъяли 1 миллион 108 тысяч рублей.
Возможному налётчик - уроженец Новосибирска. Как рассказал полицейским он сам, раньше работал барменом, но лишился места и очень нуждался в деньгах. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
Мужчина в медицинской маске и с запиской в руке пришёл в офис Сбербанка около 19.30. Он не стал прятаться от камер, записался в электронную очередь в кассе, после чего протянул сотруднице лист бумаги с расписанным на нём планом действий. Рисковать та не стала и сразу же отдала требуемую сумму. С места происшествия незнакомец скрылся.