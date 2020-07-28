FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +22
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
28.07.2020 20:35
1
Печать

Грабитель вынес из отделения «Сбербанка» на Васильевском острове миллион рублей

Разбойное нападение на отделение Сбербанка совершено в Василеостровском районе Петербурга. Грабитель скрылся.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Как стало известно «Фонтанке», вечером 28 июля в начале восьмого неизвестный мужчина совершил налёт на отделение «Сбербанка» по адресу Большой проспект, 57/15. По предварительным данным, он унёс около миллиона рублей. Сообщение о нападении поступило на пульт дежурного в 19.16.

«Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил денежные средства и с места происшествия скрылся. В ходе инцидента никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД.

Преступник не установлен, на месте происшествия работает следственная группа, ведутся оперативно-разыскные мероприятия для определения личности и задержания злоумышленника.

Это второе громкое ограбление банка в Петербурге за месяц. 11 июля налётчик, выстрелив шесть раз в «Совкомбанке», похитил 3,5 млн рублей. Пока его искали, он успел расплатиться с долгами. Мужчина согласился сотрудничать со следствием.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний