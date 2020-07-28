Грабитель вынес из отделения «Сбербанка» на Васильевском острове миллион рублей
Разбойное нападение на отделение Сбербанка совершено в Василеостровском районе Петербурга. Грабитель скрылся.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 28 июля в начале восьмого неизвестный мужчина совершил налёт на отделение «Сбербанка» по адресу Большой проспект, 57/15. По предварительным данным, он унёс около миллиона рублей. Сообщение о нападении поступило на пульт дежурного в 19.16.
«Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил денежные средства и с места происшествия скрылся. В ходе инцидента никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД.
Преступник не установлен, на месте происшествия работает следственная группа, ведутся оперативно-разыскные мероприятия для определения личности и задержания злоумышленника.
Это второе громкое ограбление банка в Петербурге за месяц. 11 июля налётчик, выстрелив шесть раз в «Совкомбанке», похитил 3,5 млн рублей. Пока его искали, он успел расплатиться с долгами. Мужчина согласился сотрудничать со следствием.