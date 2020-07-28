Как стало известно «Фонтанке», вечером 28 июля в начале восьмого неизвестный мужчина совершил налёт на отделение «Сбербанка» по адресу Большой проспект, 57/15. По предварительным данным, он унёс около миллиона рублей. Сообщение о нападении поступило на пульт дежурного в 19.16.

«Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил денежные средства и с места происшествия скрылся. В ходе инцидента никто не пострадал», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД.