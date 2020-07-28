Разбойное нападение на Сбербанк в Петербурге совершено человеком с запиской в руке. Его поход за миллионом рублей попал на видео.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 28 июля неизвестный вошел в отделение Сбербанка на Васильевском острове, скрывая лицо медицинской маской и неся сумку через плечо. Он записался в электронную очередь к кассе.

«Фонтанка.ру»

Преступник протянул сотруднице банка лист бумаги. На нем был изложен план действий. Блеф это или решимость не уходить из Сбербанка живым без денег, кассир проверять не стала и выдала более миллиона рублей.

