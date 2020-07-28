«Фонтанка» показывает молчаливого налетчика на Сбербанк. Миллион ему принесла записка
Разбойное нападение на Сбербанк в Петербурге совершено человеком с запиской в руке. Его поход за миллионом рублей попал на видео.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 28 июля неизвестный вошел в отделение Сбербанка на Васильевском острове, скрывая лицо медицинской маской и неся сумку через плечо. Он записался в электронную очередь к кассе.
«Фонтанка.ру»
Преступник протянул сотруднице банка лист бумаги. На нем был изложен план действий. Блеф это или решимость не уходить из Сбербанка живым без денег, кассир проверять не стала и выдала более миллиона рублей.
Первоначально сотрудники банка на Большом проспекте, 57/15 сообщили в полицию о преступнике с оружием. Возможно, коллеги кассира неверно истолковали ее слова об угрозах, исходивших от неизвестного.
Три недели назад из филиала Совкомбанка похитили 3,5 миллиона рублей. Вооруженный налетчик попал на видео. До задержания он успел расплатиться с долгами.
«Инцидент подтверждаем. Служба безопасности Сбербанка совместно с правоохранительными органами предпринимает все необходимые меры по задержанию преступника. В интересах следствия подробности происшествия не комментируем», - сообщили "Фонтанке" в Сбербанке.