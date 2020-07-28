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28.07.2020 22:36
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«Спартак» включился в аукцион за Кокорина

Футбольный клуб «Спартак» ведёт переговоры с нападающим Александром Кокориным. Как сообщает во вторник, 28 июля, «Чемпионат.сом», красно-белые предложили игроку трёхлетний контракт.

«Спартак» также готов выполнить финансовые запросы нападающего. Ранее сообщалось, что Кокорин хочет получить 10 миллионов евро за три года.

По данным СМИ, также переговоры с Кокориным ведут «Зенит», «Локомотив» и «Сочи».

В этом сезоне Кокорин провел за «Сочи» 10 матчей в РПЛ, забил 7 мячей и сделал 2 голевых передачи.

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Комментарии (4)

margo1957@rambler.ru
Очень рада за Кокорина. Прямо восстал из пепла. Как феникс Молодец. Характер. А где все те , кто кидал в него камни. . Их куда то приглашают ??? Все таки Сверху видней. ..,,
тат2007amg
Будет у свинок хрюкокоша ))
michailPotapov
так его Зенит уже предал отправив в сочи как в ссылку.
Кокошка иди в Спартак
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