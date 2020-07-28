Модульной станции «Водоканала» покорёжило стену. По данным МЧС, её выбило воздухом
В Приморском районе города напряжения не выдержала модульная станция по очистке воздуха «Водоканала».
Как вечером 28 июля пояснили «Фонтанке» в МЧС, всё случилось из-за слишком сильного давления воздуха внутри станции размером 10 на 20 квадратных метров в Красногвардейском переулке, 12. Пострадал фасад дома, «на площади 50 кв. м выбило панели, стеклопакеты», а также упала водосливная труба. Каркас здания не повреждён. Никто не пострадал.
По словам одного из очевидцев, «вокруг разбросало части то ли здания, то ли трубы», а «фонтан воды хлестал вверх примерно минуту». Спасатели, медики и пожарная машина приехали на место около 17 часов.
В «Водоканале» заявили, что днём специалисты, действительно, выезжали по адресу. Там находится коллектор предприятия, однако «фонтана» на месте бригада не обнаружила.