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28.07.2020 20:22
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Модульной станции «Водоканала» покорёжило стену. По данным МЧС, её выбило воздухом

В Приморском районе города напряжения не выдержала модульная станция по очистке воздуха «Водоканала».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как вечером 28 июля пояснили «Фонтанке» в МЧС, всё случилось из-за слишком сильного давления воздуха внутри станции размером 10 на 20 квадратных метров в Красногвардейском переулке, 12. Пострадал фасад дома, «на площади 50 кв. м выбило панели, стеклопакеты», а также упала водосливная труба. Каркас здания не повреждён. Никто не пострадал.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По словам одного из очевидцев, «вокруг разбросало части то ли здания, то ли трубы», а «фонтан воды хлестал вверх примерно минуту». Спасатели, медики и пожарная машина приехали на место около 17 часов.

В «Водоканале» заявили, что днём специалисты, действительно, выезжали по адресу. Там находится коллектор предприятия, однако «фонтана» на месте бригада не обнаружила.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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