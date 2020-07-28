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28.07.2020 19:27
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ЦБ РФ попросил банки сделать мобильные приложения более доступными для инвалидов

Банк России отметил удобство мобильных приложений банков для людей с ограниченными возможностями, но указал на недоступность биометрии для людей с ограничениями речи и слуха. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания рабочей группы по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью 28 июля.

«Пандемия показала реальный уровень адаптации дистанционных каналов взаимодействия в финансовом секторе к потребностям людей с инвалидностью. Хотя мобильные приложения крупнейших банков уже удобны для использования слабовидящими и слепыми людьми, людьми с двигательными ограничениями, остается ряд существенных трудностей. В частности, необходима адаптация биометрии для людей с ограничениями речи и слуха», — отмечается в сообщении.

Банк России уточнил, что работа по устранению этих и других выявленных проблем включена в новую дорожную карту рабочей группы на 2020–2021 годы. Другие приоритеты дорожной карты — продвижение обновленного национального стандарта по цифровой доступности для незрячих, развитие технологий обучения финансовой грамотности людей с интеллектуальными нарушениями.

Финансовая грамотность для уязвимых групп населения, в первую очередь людей с инвалидностью, пожилых и людей с ментальными особенностями, также стала темой подробного обсуждения на заседании рабочей группы.

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Комментарии (3)

chip1
Сбербанк уже вовсю работает с мобильной связью, смс-ки к ним теперь платные, я на днях мобильный оплачивал, получилось оплатить лишь с 4-5 отправки смс, остальные -"операция не выполнена", а по ~3 рубчика за каждую смс сбербанк в карманчик поклал) В масштабах страны хорошие деньги!
260928241
Я ничего не понял . Что это такое . Зачем для дистанционного обслуживания слух и речь ?
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