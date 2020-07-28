ЦБ РФ попросил банки сделать мобильные приложения более доступными для инвалидов

Банк России отметил удобство мобильных приложений банков для людей с ограниченными возможностями, но указал на недоступность биометрии для людей с ограничениями речи и слуха. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания рабочей группы по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью 28 июля.



«Пандемия показала реальный уровень адаптации дистанционных каналов взаимодействия в финансовом секторе к потребностям людей с инвалидностью. Хотя мобильные приложения крупнейших банков уже удобны для использования слабовидящими и слепыми людьми, людьми с двигательными ограничениями, остается ряд существенных трудностей. В частности, необходима адаптация биометрии для людей с ограничениями речи и слуха», — отмечается в сообщении.

