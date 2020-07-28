ЦБ РФ попросил банки сделать мобильные приложения более доступными для инвалидов
Банк России отметил удобство мобильных приложений банков для людей с ограниченными возможностями, но указал на недоступность биометрии для людей с ограничениями речи и слуха. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания рабочей группы по повышению финансовой доступности для людей с инвалидностью 28 июля.
«Пандемия показала реальный уровень адаптации дистанционных каналов взаимодействия в финансовом секторе к потребностям людей с инвалидностью. Хотя мобильные приложения крупнейших банков уже удобны для использования слабовидящими и слепыми людьми, людьми с двигательными ограничениями, остается ряд существенных трудностей. В частности, необходима адаптация биометрии для людей с ограничениями речи и слуха», — отмечается в сообщении.
Банк России уточнил, что работа по устранению этих и других выявленных проблем включена в новую дорожную карту рабочей группы на 2020–2021 годы. Другие приоритеты дорожной карты — продвижение обновленного национального стандарта по цифровой доступности для незрячих, развитие технологий обучения финансовой грамотности людей с интеллектуальными нарушениями.
Финансовая грамотность для уязвимых групп населения, в первую очередь людей с инвалидностью, пожилых и людей с ментальными особенностями, также стала темой подробного обсуждения на заседании рабочей группы.