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28.07.2020 00:56
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Временный глава Боливии вылечилась от COVID-19

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила в Twitter о том, что излечилась от коронавируса.

"Спасибо за поддержку во время моей болезни. Меня выписали, и я возвращаюсь к нормальной работе", - написала она. Тесты на СOVID-19 у временного президента оказались положительными 9 июля. Аньес чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции.

Напомним, что с начала пандемии, COVID-19 переболели ряд первых лиц госудраств в самых разных концах света. Среди них - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его российский коллега Михаил Мишустин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и даже известный ковид-диссидент - президент Бразилии Жаир Болсонару.

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