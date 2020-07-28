Временный глава Боливии вылечилась от COVID-19

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила в Twitter о том, что излечилась от коронавируса.
Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante.— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 27, 2020
"Спасибо за поддержку во время моей болезни. Меня выписали, и я возвращаюсь к нормальной работе", - написала она. Тесты на СOVID-19 у временного президента оказались положительными 9 июля. Аньес чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции.
Напомним, что с начала пандемии, COVID-19 переболели ряд первых лиц госудраств в самых разных концах света. Среди них - премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его российский коллега Михаил Мишустин, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и даже известный ковид-диссидент - президент Бразилии Жаир Болсонару.