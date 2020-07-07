Вирус настиг ковид-диссидента. Президент Бразилии сдал положительный анализ на COVID-19

У президента Бразилии Жаира Болсонару, который неоднократно высказывал свой скептицизм по поводу коронавируса и призывал граждан и предприятия продолжать работу, игнорируя рекомендации ВОЗ по ограничениям, — положительный результат теста на COVID-19. Об этом он сам заявил в эфире бразильского телевидения 7 июля.

Как уточняет Washington Post, анализ на коронавирус у бразильского лидера взяли вечером 6 июля в связи с симптомами заболевания, включающими жар.

Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 1 млн 623 тыс. заражений. Умерли почти 65,5 тыс. человек. Выздоровевших — более миллиона.