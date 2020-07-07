Вирус настиг ковид-диссидента. Президент Бразилии сдал положительный анализ на COVID-19
У президента Бразилии Жаира Болсонару, который неоднократно высказывал свой скептицизм по поводу коронавируса и призывал граждан и предприятия продолжать работу, игнорируя рекомендации ВОЗ по ограничениям, — положительный результат теста на COVID-19. Об этом он сам заявил в эфире бразильского телевидения 7 июля.
Как уточняет Washington Post, анализ на коронавирус у бразильского лидера взяли вечером 6 июля в связи с симптомами заболевания, включающими жар.
Бразилия занимает второе место в мире по числу инфицированных COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 1 млн 623 тыс. заражений. Умерли почти 65,5 тыс. человек. Выздоровевших — более миллиона.
65-летний Болсонару называл COVID-19 «небольшой простудой», неоднократно встречался с толпами сторонников, угрожал устроить массовое барбекю, несмотря на меры по охране здоровья, и совсем недавно, на прошлой неделе, присутствовал на приёме по случаю Дня независимости США в посольстве Штатов в Бразилии, маски на нём не было. В июне бразильский суд обязал Болсонару носить маску на публике.
«В моем конкретном случае, — сказал бывший офицер армии Болсонару в обращении к гражданам в марте, — с моим спортивным опытом, если бы я даже заразился вирусом, мне не нужно было бы беспокоиться. Я бы ничего не почувствовал, или, в худшем случае, это было бы как небольшой грипп или простуда».