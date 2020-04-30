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У премьер-министра Мишустина коронавирус

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30.04.2020 20:06
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«Берегите себя и своих близких!» Заболевший коронавирусом Мишустин обратился к россиянам перед майскими праздниками

Премьер-министр России обратился к гражданам России, призвав их серьезно отнестись к COVID-2019.

«Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди - майские праздники. Я прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», - заявил 30 апреля Михаил Мишустин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словом, Россия сможет победить коронавирус и даже «вернуться к привычной жизни». Он призвал помнить, что от воли каждого зависит, когда закончится пандемия.

«Берегите себя и своих близких!» - резюмировал Мишустин. Ранее премьер рассказал Владимиру Путину, что заразился COVID-19.

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Комментарии (17)

Piter4452
«Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции...". Т.е. сам отнёсся не серьёзно или как это понимать?
AndreyJA
не верю. (С)
Евгений Литвинец
В ленте ФБ только ленивый не выложил о том, что апешечка давно готовила это: «В случае заболевания одного из высокопоставленных чиновников авторы предлагают использовать “кейс Бориса Джонсона” и создать подобие реалити-шоу, показывающего, что чиновник лечится в той же Коммунарке, на общих основаниях, так же, как и все. Показать равенство перед лицом болезни, близость и человечность власти» © Может, до Коммунарки дело и не дойдёт, но посыл очевиден. И, как всегда, вторичен и смешон.
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