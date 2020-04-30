«Берегите себя и своих близких!» Заболевший коронавирусом Мишустин обратился к россиянам перед майскими праздниками

Премьер-министр России обратился к гражданам России, призвав их серьезно отнестись к COVID-2019.



«Хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны с просьбой максимально серьезно отнестись к коронавирусной инфекции и ее распространению. Впереди - майские праздники. Я прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения», - заявил 30 апреля Михаил Мишустин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словом, Россия сможет победить коронавирус и даже «вернуться к привычной жизни». Он призвал помнить, что от воли каждого зависит, когда закончится пандемия.