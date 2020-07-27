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27.07.2020 23:16
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В Ленобласти нашли и восстановили раритетный каток. В 90-х он ремонтировал кингисеппские дороги

На базе Дорожного ремонтно-строительного управления в Кингисеппе появился раритетный тротуарный каток ДУ-54. Он сошел конвейера в Калининграде в конце 70-х годов двадцатого века.

Как сообщили 27 июля в Дорожном комитете Ленобласти, каток дорожники обнаружили на окраине города. Он представлял собой весьма плачевное зрелище: сиденье было вырвано, руль поломан, двигатель частично отсутствовал, а корпус изъеден ржавчиной.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти

За несколько месяцев каток привели в полностью рабочее состояние, и даже нашли такой же руль, какой был на нем в момент выпуска. Теперь же он сверкает новой желтой краской, новыми фарами и черными вальцами.

Известно, что этот каток до конца 90-х был задействован в ремонтах и реконструкции как кингисеппских улиц, так и дорог Кингисеппского района. Дальнейший трудовой путь техники теряется. А вскоре его установят на небольшой постамент у въезда на базу ДРСУ.

Дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (1)

Kot Piter
То есть чинить его не стали (а то пришлось бы потом работать) и решили сделать памятник?!
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