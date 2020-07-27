В Ленобласти нашли и восстановили раритетный каток. В 90-х он ремонтировал кингисеппские дороги
На базе Дорожного ремонтно-строительного управления в Кингисеппе появился раритетный тротуарный каток ДУ-54. Он сошел конвейера в Калининграде в конце 70-х годов двадцатого века.
Как сообщили 27 июля в Дорожном комитете Ленобласти, каток дорожники обнаружили на окраине города. Он представлял собой весьма плачевное зрелище: сиденье было вырвано, руль поломан, двигатель частично отсутствовал, а корпус изъеден ржавчиной.
За несколько месяцев каток привели в полностью рабочее состояние, и даже нашли такой же руль, какой был на нем в момент выпуска. Теперь же он сверкает новой желтой краской, новыми фарами и черными вальцами.
Известно, что этот каток до конца 90-х был задействован в ремонтах и реконструкции как кингисеппских улиц, так и дорог Кингисеппского района. Дальнейший трудовой путь техники теряется. А вскоре его установят на небольшой постамент у въезда на базу ДРСУ.
Дорожный комитет Ленобласти