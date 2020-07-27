«Работать в такой враждебной атмосфере невозможно». Главный тренер киевского «Динамо» Луческу из-за фанатов ушел в отставку спустя четыре дня после начала работы
Главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) Мирча Луческу объявил о своем уходе. Об этом он заявил в понедельник, 27 июля, в интервью изданию Gazeta Sporturilor.
«Хочу поблагодарить семью Суркисов за доверие и приглашение, но работать в такой враждебной атмосфере невозможно. Особенно при враждебности ультрас, поддержка которых нужна команде. Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы», — подчеркнул Луческу.
В качестве примера он привел переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» и работу в бухарестском «Динамо» и «Рапиде», командах, между фанатами которых существуют разногласия. Несмотря на это, он успешно работал в каждой из них.
«Но я не могу принять, что фанаты действуют вопреки интересам собственного клуба. Думал, что настало время перемен, вызова, мотивации и попытки вернуть команду на традиционный и исторический уровень. Речь не шла о деньгах, это было последним, что меня беспокоило. Я просто хотел вернуться в украинский футбол, где мне так нравилось и где я хотел почувствовать захватывающую атмосферу футбола. Я верил в потенциал молодых украинцев, хотел соревноваться и заряжать толпу болельщиков. Украина этого достойна», — заявил Луческу.
Напомним, что Луческу возглавил «Динамо» четыре дня назад. В ответ на это фанаты клуба выпустили заявление, в котором высказались резко против румынского специалиста. Они не смогли смириться с тем, что когда Луческу возглавлял донецкий «Шахтер», он часто критиковал киевлян.