«Работать в такой враждебной атмосфере невозможно». Главный тренер киевского «Динамо» Луческу из-за фанатов ушел в отставку спустя четыре дня после начала работы

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) Мирча Луческу объявил о своем уходе. Об этом он заявил в понедельник, 27 июля, в интервью изданию Gazeta Sporturilor.

«Хочу поблагодарить семью Суркисов за доверие и приглашение, но работать в такой враждебной атмосфере невозможно. Особенно при враждебности ультрас, поддержка которых нужна команде. Я никогда не был трусом и принимал спортивные вызовы», — подчеркнул Луческу.

В качестве примера он привел переходы из «Галатасарая» в «Бешикташ» и работу в бухарестском «Динамо» и «Рапиде», командах, между фанатами которых существуют разногласия. Несмотря на это, он успешно работал в каждой из них.