FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +24
71.60р83.10р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
27.07.2020 13:30
7
Печать

Пара с Художников, где муж разрубил жену, не дотянула две недели до второй годовщины свадьбы

О задержанном по подозрению в убийстве и расчленении супруге петербуржце пока известно не много. Родился в Санкт-Петербурге. В 2015 году окончил Политех. Работает инженером отдела технической документации одного из городских НПО. По предварительной информации, некоторое время назад он сообщил родным, что у него нашли опухоль мозга, с которой он успешно боролся некоторое время.

На 23-летней Любови мужчина женился в середине августа 2018 года. Девушка приехала с семьей из Красноярска в 2005 году. До брака пара встречалась несколько лет. А в октябре 2018 года в семье появилась дочь, борьба за опеку над которой в итоге, по словам самого задержанного, и довела его до топора. До последнего времени женщина находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком.

Задержали 29-летнего мужчину в квартире на проспекте Художников около часа ночи 27 июля после того, как соседи обнаружили под окнами тело жертвы без головы, рук и ног. В квартире нашли чемодан с останками и мужчину, который замывал кровавые следы. По предварительной информации, убийство произошло не спонтанно, мужчина за несколько дней до этого привез с дачи топор.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Гражданкa
что-то у парня конкретно с головой - тело разрубил, кровь замыл, конечности по чемоданам, а корпус в окно, - думал, собаки сожрут к утру?
Немного и Неспонтанно пишутся слитно!
OAD
да и "пара с Художников"... точно из Оксфорда автор)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний