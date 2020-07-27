Пара с Художников, где муж разрубил жену, не дотянула две недели до второй годовщины свадьбы

О задержанном по подозрению в убийстве и расчленении супруге петербуржце пока известно не много. Родился в Санкт-Петербурге. В 2015 году окончил Политех. Работает инженером отдела технической документации одного из городских НПО. По предварительной информации, некоторое время назад он сообщил родным, что у него нашли опухоль мозга, с которой он успешно боролся некоторое время.



На 23-летней Любови мужчина женился в середине августа 2018 года. Девушка приехала с семьей из Красноярска в 2005 году. До брака пара встречалась несколько лет. А в октябре 2018 года в семье появилась дочь, борьба за опеку над которой в итоге, по словам самого задержанного, и довела его до топора. До последнего времени женщина находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком.

