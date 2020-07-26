Опубликованы результаты ЕГЭ по физике и истории. В Петербурге два выпускника сдали экзамены на 300 баллов

После объявления результатов ЕГЭ по физике и истории количество двухсотбалльников в Петербурге удвоилось, теперь их 34. Об этом рассказали в комитете образования Смольного 26 июля.



Для двоих выпускников — из Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Президентского физико-математического лицея № 239 — 100 баллов по физике стали третьей максимальной оценкой на ЕГЭ. Оба ранее получили максимум по математике и информатике. Всего же стобалльных результатов по физике 20. 96 стобалльных результатов — в три раза больше, чем в прошлом году — получили участники ЕГЭ по истории.