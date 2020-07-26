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26.07.2020 12:13
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Опубликованы результаты ЕГЭ по физике и истории. В Петербурге два выпускника сдали экзамены на 300 баллов

После объявления результатов ЕГЭ по физике и истории количество двухсотбалльников в Петербурге удвоилось, теперь их 34. Об этом рассказали в комитете образования Смольного 26 июля.

Для двоих выпускников — из Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Президентского физико-математического лицея № 239 — 100 баллов по физике стали третьей максимальной оценкой на ЕГЭ. Оба ранее получили максимум по математике и информатике. Всего же стобалльных результатов по физике 20. 96 стобалльных результатов — в три раза больше, чем в прошлом году — получили участники ЕГЭ по истории.

В течение следующей недели станут известны результаты остальных экзаменов. Их ждут участники ЕГЭ по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам. Но количество стобалльных результатов по итогам четырех экзаменационных дней — 573 — уже превысило показатель всей экзаменационной кампании прошлого года. Более 17 тысяч работ получили не ниже 80 баллов.

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Комментарии (1)

NtSm
Моя дочь попала в эту двадцатку со 100 баллами по физике. Хочу здесь похвалить нашу школу - 533 лицей. И особенно - замечательную учительницу физики Светлану Викторовну Михайлову.
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