Опубликованы результаты ЕГЭ по физике и истории. В Петербурге два выпускника сдали экзамены на 300 баллов
После объявления результатов ЕГЭ по физике и истории количество двухсотбалльников в Петербурге удвоилось, теперь их 34. Об этом рассказали в комитете образования Смольного 26 июля.
Для двоих выпускников — из Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Президентского физико-математического лицея № 239 — 100 баллов по физике стали третьей максимальной оценкой на ЕГЭ. Оба ранее получили максимум по математике и информатике. Всего же стобалльных результатов по физике 20. 96 стобалльных результатов — в три раза больше, чем в прошлом году — получили участники ЕГЭ по истории.
В течение следующей недели станут известны результаты остальных экзаменов. Их ждут участники ЕГЭ по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам. Но количество стобалльных результатов по итогам четырех экзаменационных дней — 573 — уже превысило показатель всей экзаменационной кампании прошлого года. Более 17 тысяч работ получили не ниже 80 баллов.