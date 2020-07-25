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25.07.2020 00:41
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Российские пранкеры рассказали о звонке Монике Левински. Она поделилась секретом с Гретой Тунберг

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли Монику Левински. Запись, на которой якобы бывшая сотрудница Белого дома беседует с экоактивисткой Гретой Тунберг опубликована на YouTube 24 июля.

Как сообщил РБК Владимир Кузнецов, розыгрыш - это своеобразный подарок на день рождения Левински, которой накануне исполнилось 47 лет. Он назвал Левински интересной фигурой и отметил, что было любопытно, как она сейчас живёт.

На записи женщина говорит фальшивой Тунберг, что у них есть нечто общее, поскольку обе перенесли публичную травлю и просит сохранить секрет о том, как она сама справлялась с буллингом. «Мне потребовалось очень-очень много времени на то, чтобы восстановить силы, и я получила помощь от множества людей, применяла традиционную медицинскую терапию, но также работала с энергиями».

Пранкеры от имени Греты Тунберг также рассказали о том, что на сессии Генеральной Ассамблеи ООН американский президент Дональд Трамп якобы посоветовал “убираться отсюда, если она не хочет закончить как Моника Левински». Экс-сотрудница Белого дома на это посоветовала выждать подходящий момент, чтобы предать информацию огласке.

Моника Левински начала работать в Белом доме в 1995 году в возрасте 22 лет. Через три года стало известно о её связи с Биллом Клинтоном. Президент вначале опровергал эти сообщения, но позднее они подтвердились.

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Комментарии (1)

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