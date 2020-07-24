Праведному воину показали «растущую мощь военно-морского флота». Адмирал Ушаков впервые «увидит» парад на Неве
Петербург пережил генеральную репетицию Главного военно-морского парада, из-за которой в пятницу вечером перекрывали центр города и разводили мосты.
Как передает корреспондент «Фонтанки», эпидемия коронавируса внесла корректировки в воинский ритуал, и вопреки традиции на контрольном прогоне не присутствовал главком ВМФ. По информации нашего издания, это связано с тем, что адмирал Николай Евменов бережет себя для главного дня — в день ВМФ на Сенатской площади ждут Владимира Путина, поэтому все участники и гости парада находятся на карантине. Помимо ветеранов флота двухнедельную изоляцию в пригородном санатории Евменову скрашивает командующий Западным военным округом Александр Журавлев.
На репетиции 24 июля роль высших военачальников досталась начальнику Генштаба Валерию Герасимову и заместителям министра обороны Андрею Картаполову и Дмитрию Булгакову.
Дебютантом Главного военно-морского парада станут мощи святого праведного воина Феодора Ушакова — в миру великий Фёдор Фёдорович Ушаков. Привезенную накануне из Мордовии раку установили на Сенатской площади рядом с трибуной, где в воскресенье президент Путин обратится с поздравительной речью к личному составу ВМФ России.
За несколько часов до репетиции глава государства анонсировал воскресное мероприятие. «Вся страна ждет этого яркого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь военно-морского флота, но и возможности наших корабелов, что чрезвычайно важно для развития промышленности», - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Четвертый по счету Главный военно-морской парад начнется в 11 часов 26 июля. Он традиционно состоит из двух частей: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В кильватерном строю пройдут 29 кораблей, 2 судна и 2 подводных лодки. В Кронштадте за прохождением будут наблюдать экипажи атомного подводного крейсера «Орёл», большого десантного корабля «Пётр Моргунов» и вернувшегося из Антарктиды исследовательского судна «Адмирал Владимирский». На Неве ошвартованы реплика исторического парусника «Полтава», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов» и подлодка Кронштадт. Всего в параде участвует свыше 40 кораблей, большинству не в первый раз выпадает праздновать день ВМФ в Петербурге.
Воздушная часть парада представлена 40 самолетами и вертолетами. Удивлять в этом году будет штурмовик Ил-2 и самолёт-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин».
Из-за пандемии коронавируса и на Сенатскую площадь и на Южную стенку в Кронштадте приглашены только флотские ветераны, военнослужащие и члены их семей. Количество зрителей уменьшено в два-три раза. При этом проход к набережным Невы оставят свободным, горожанам и туристам нужно будет пройти через рамки металлодетекторов. Главное — иметь при себе маски и перчатки. Лучшие точки, откуда смотреть парад, можно увидеть здесь.
Въезд в Кронштадт ограничат для автомобилистов, в первой половине дня в Петербурге будут разведены мосты. Все ограничения движения — здесь.
Официально в Петербурге запрещены массовые мероприятия — в равной степени и организовывать, и участвовать. 24 июля в коронавирусное постановление губернатора Беглова было внесено изменение и Главного военно-морского парада табу больше не касается.