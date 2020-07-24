Как передает корреспондент «Фонтанки», эпидемия коронавируса внесла корректировки в воинский ритуал, и вопреки традиции на контрольном прогоне не присутствовал главком ВМФ. По информации нашего издания, это связано с тем, что адмирал Николай Евменов бережет себя для главного дня — в день ВМФ на Сенатской площади ждут Владимира Путина, поэтому все участники и гости парада находятся на карантине. Помимо ветеранов флота двухнедельную изоляцию в пригородном санатории Евменову скрашивает командующий Западным военным округом Александр Журавлев.

На репетиции 24 июля роль высших военачальников досталась начальнику Генштаба Валерию Герасимову и заместителям министра обороны Андрею Картаполову и Дмитрию Булгакову.



Дебютантом Главного военно-морского парада станут мощи святого праведного воина Феодора Ушакова — в миру великий Фёдор Фёдорович Ушаков. Привезенную накануне из Мордовии раку установили на Сенатской площади рядом с трибуной, где в воскресенье президент Путин обратится с поздравительной речью к личному составу ВМФ России.



За несколько часов до репетиции глава государства анонсировал воскресное мероприятие. «Вся страна ждет этого яркого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь военно-морского флота, но и возможности наших корабелов, что чрезвычайно важно для развития промышленности», - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.



Четвертый по счету Главный военно-морской парад начнется в 11 часов 26 июля. Он традиционно состоит из двух частей: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. В кильватерном строю пройдут 29 кораблей, 2 судна и 2 подводных лодки. В Кронштадте за прохождением будут наблюдать экипажи атомного подводного крейсера «Орёл», большого десантного корабля «Пётр Моргунов» и вернувшегося из Антарктиды исследовательского судна «Адмирал Владимирский». На Неве ошвартованы реплика исторического парусника «Полтава», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов» и подлодка Кронштадт. Всего в параде участвует свыше 40 кораблей, большинству не в первый раз выпадает праздновать день ВМФ в Петербурге.

