На Неве проходит генеральная репетиция главного военно-морского парада. Перед моряками стоит задача — сделать всё ровно так же, как это будет в воскресенье.



«Фонтанка» в прямом эфире показывает проход кораблей по Неве. Пятничным вечером 24 июля морскую часть перед Сенатской площадью продолжит парад на Кронштадтском рейде. А затем над городом пролетят более 40 боевых самолетов и вертолетов морской авиации, в том числе самолёт-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин».