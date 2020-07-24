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24.07.2020 19:07
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Генеральный прогон на Неве. Показываем, каким будет парад в День ВМФ

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

На Неве проходит генеральная репетиция главного военно-морского парада. Перед моряками стоит задача — сделать всё ровно так же, как это будет в воскресенье.

«Фонтанка» в прямом эфире показывает проход кораблей по Неве. Пятничным вечером 24 июля морскую часть перед Сенатской площадью продолжит парад на Кронштадтском рейде. А затем над городом пролетят более 40 боевых самолетов и вертолетов морской авиации, в том числе самолёт-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин».

В параде, который 26 июля пройдёт в Петербурге и Кронштадте, примут участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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