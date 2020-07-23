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23.07.2020 12:58
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К ограничениям в центре Петербурга из-за парада добавят перекрытия из-за концерта ко Дню ВМФ

В воскресенье, 26 июля, в Петербурге, помимо главного военно-морского парада, пройдет праздничный концерт ко Дню Военно-морского флота. В связи с этим в центре города на весь день перекроют несколько улиц, а запрет на парковку вступит в силу уже в полночь 24 июля.

Как сообщает 23 июля пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 26 июля с 8:00 до 23:59 будет перекрыто движение транспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, по набережной Зимней канавки от Миллионной до набережной Мойки, Певческому проезду на участке вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади и проезду вдоль дома 4 по Дворцовой площади от Певческого проезда до Миллионной улицы.

На нескольких участках будет запрещена парковка:

  • с 0:00 24 июля до 24:00 1 августа — в Певческом проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
  • 26 июля с 6:00 до 23:59 — на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Также движение транспорта в Петербурге ограничат для репетиции и проведения военно-морского парада. Главная тренировка пройдет в пятницу, 24 июля. Какие улицы будут перекрывать и на сколько, смотрите здесь.

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