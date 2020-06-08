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08.06.2020 21:10
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В Кронштадт из кругосветки вернулся «Адмирал Владимирский». На суше океанографов встретили поросенком

«Адмирал Владимирский» вернулся в Кронштадт после кругосветной экспедиции через Антарктиду. На суше экипаж исследовательского судна встретили торжественной церемонией и по флотской традиции вручили его членам жареного поросенка. Об этом 8 июня «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

«В ходе экспедиции экипаж провел гидрографические исследования, осуществив маршрутные промеры глубин, исследования с помощью гидрологических станций, гидрометеоисследования, замеры по определению точных координат Южного магнитного полюса земли, которые смещаются на несколько километров в год. Также была выполнена грунтовая съемка, экспериментальная магнитная съемка, проведены геофизические работы по маршрутам переходов, исследована работа радионавигационных систем, зрительных и звукосигнальных средств навигационного оборудования», — уточнили цели и задачи кругосветки в пресс-службе ЗВО.

«Адмирал Владимирский» покинул Кронштадт в начале декабря прошлого года, дав старт масштабной океанографической экспедиции. Маршрут был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды экипаж исследовательского судна прибыл к антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провел памятные мероприятия, посвященные 200-летию открытия шестого континента российскими моряками.

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