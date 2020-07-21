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21.07.2020 12:48
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В Петербург к Дню ВМФ доставили ковчег с мощами из Мордовии. На катере святыня обойдет участников парада

На аэродром ЗВО Пушкин в Петербурге прибыл самолет Ил-76, который доставил ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова из Санаксарского монастыря в Мордовии. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Святыню уже традиционно привозят в Северную столицу к Дню ВМФ. Ее доставят в Кронштадт, где разместят на специальном катере, который обойдет все корабли-участники военно-морского парада, находящиеся на рейде. «На борту катера будет совершен молебен. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом», — уточнили в пресс-службе ЗВО. После этого ковчег с мощами доставят в Морской Никольский собор в Кронштадте — там он будет находиться вплоть до парада 26 июля.

Фото: mitropolia.spb.ru
Фото: mitropolia.spb.ru

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Комментарии (16)

Vacuolle
Почему верующему православному человеку не дают спокойно лежать в земле, как того и требуется по православному обычаю? Зачем тревожить его покой, православные? Без этого срвсем никак? Цирк устроили даже из праха.
lamer
Что в этом плохого? Святой праведный воин Феодор Ушаков не имеет отношение к флоту Российскому? Или Морской Никольский собор в Кронштадте не является священным местом для православных Русских моряков?
Чтож вы, атеисты, такие агрессивные?
Павел Михайлов
Да не мелочитесь. Пускай уж сразу военные корабли пройдут крестным ходом по Неве, вместо парада. А Шойгу наденет рясу.
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