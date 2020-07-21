На аэродром ЗВО Пушкин в Петербурге прибыл самолет Ил-76, который доставил ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова из Санаксарского монастыря в Мордовии. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).



Святыню уже традиционно привозят в Северную столицу к Дню ВМФ. Ее доставят в Кронштадт, где разместят на специальном катере, который обойдет все корабли-участники военно-морского парада, находящиеся на рейде. «На борту катера будет совершен молебен. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом», — уточнили в пресс-службе ЗВО. После этого ковчег с мощами доставят в Морской Никольский собор в Кронштадте — там он будет находиться вплоть до парада 26 июля.