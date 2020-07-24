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24.07.2020 19:33
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На Просвещения машину вынесло на тротуар. Опасный «вальс» попал на видео

В Петербурге спешащий автомобиль на полном ходу протаранил машину пенсионерки. Кружащих «Хендэ» и «Фольксваген» запечатлела видеокамера.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, вечером 24 апреля на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного при повороте налево «Хендэ» не уступил дорогу едущему наперерез транспорту. В машину, которой управляла пожилая женщина, врезался «Фольксваген».

«Фонтанка.ру»

Автомобили понесло. По пути они исполнили неуправляемый вальс. «Фольксваген» оказался на тротуаре, снеся заграждения. Водители в аварии серьезно не пострадали.

© Фонтанка.Ру

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