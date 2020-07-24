На Просвещения машину вынесло на тротуар. Опасный «вальс» попал на видео
В Петербурге спешащий автомобиль на полном ходу протаранил машину пенсионерки. Кружащих «Хендэ» и «Фольксваген» запечатлела видеокамера.
Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, вечером 24 апреля на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного при повороте налево «Хендэ» не уступил дорогу едущему наперерез транспорту. В машину, которой управляла пожилая женщина, врезался «Фольксваген».
«Фонтанка.ру»
Автомобили понесло. По пути они исполнили неуправляемый вальс. «Фольксваген» оказался на тротуаре, снеся заграждения. Водители в аварии серьезно не пострадали.