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24.07.2020 18:53
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В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада. Мосты на Неве разведены до ночи

На Неве стартовала генеральная репетиция главного военно-морского парада. Проход кораблей начнется после 19:20, «Фонтанка» покажет его в прямом эфире.

Из-за репетиции с 18:00 до 21:00 разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Движение по ним перекрыто до 22:00. Подробнее обо всех ограничениях читайте здесь.

Морскую часть парада также репетируют на Кронштадтском рейде. После ее завершения начнется часть воздушная — над Петербургом пролетят более 40 боевых самолетов и вертолетов морской авиации. Впервые в параде примет участие самолёт-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин». Всего на парад 26 июля выйдут 46 кораблей, катеров и подлодок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

perrkele_sattana
Мне это не нужно. Меня еще с Афгана (1983-88) тошнит от оружия. Правда, я не заведовал клубом, в Дрездене. Не сучал на сослуживцев, не воровал гуманитарную помощь и т.д.
Да, я очень благодарен за свою пенсию (конечно, хотелось бы больше) и льготы: 1300 € + -70% за коммуналку + бесплатный ОТ + бесплатная медицина, но... это не в РФ. Я уехал от путиных и... кажется не много проиграл
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