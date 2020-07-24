В Петербурге началась генеральная репетиция военно-морского парада. Мосты на Неве разведены до ночи

На Неве стартовала генеральная репетиция главного военно-морского парада. Проход кораблей начнется после 19:20, «Фонтанка» покажет его в прямом эфире.



Из-за репетиции с 18:00 до 21:00 разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Движение по ним перекрыто до 22:00. Подробнее обо всех ограничениях читайте здесь.



Морскую часть парада также репетируют на Кронштадтском рейде. После ее завершения начнется часть воздушная — над Петербургом пролетят более 40 боевых самолетов и вертолетов морской авиации. Впервые в параде примет участие самолёт-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин». Всего на парад 26 июля выйдут 46 кораблей, катеров и подлодок.

