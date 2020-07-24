Депутата МО «Город Пушкин» задержали за участие в акции по сбору подписей против поправок в Конституцию

Муниципального депутата Сергея Лазарева утром 24 июля задержала полиция за участие в акции 15 июля, когда на Малой Садовой улице велся сбор подписей в поддержку коллективного иска об оспаривании итогов голосования по поправкам в Конституцию. Информацию «Фонтанке» подтвердил народный избранник.



«Меня задержали около дома сотрудники полиции за участие в акции на Малой Садовой 15.07.2020, везут в 28-й отдел полиции», - рассказал мундеп. Задержание произошло в Ленобласти — в Коммунаре, где живет депутат. Он предположил, что правоохранители некоторое время поджидали его: «Сосед неделю назад сказал, что полицейские стоят около нашего подъезда. Просто я сейчас в отпуске и делаю дома ремонт. Иногда вообще несколько дней из дома не выходил».

