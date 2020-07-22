Торговцы бензином пожаловались в ФАС: оптовые цены на топливо растут быстрее, чем на АЗС, а маржа петербургских сетей падает

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша 22 июля направил в адрес главы ФАС РФ Игоря Артемьева письмо с просьбой проанализировать ситуацию на рынке топлива. Среди предложений — ограничить цены на мелкий опт, чтобы сети АЗС могли обеспечить маржинальность своего бизнеса.



По словам Аркуши, в мае-июле 2020 года спрос на топливо не только восстановился после коронавирусных ограничений, но и на 5–10% превысил прошлогодние показатели. Оптовые цены на бензин выросли очень значительно — по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин АИ-95 в середине июля подорожал в 1,5 раза по сравнению с ценами конца апреля. Нефтепереработчики же не торопятся наращивать производство после снижения объемов производства в разгар кризиса. Более того, некоторые производители сами скупали на бирже бензин, чтобы отправлять его на экспорт, — подчеркивает глава РТС. При этом розничные цены негласно ограничены — расти они могут не более чем на уровень инфляции.

