Торговцы бензином пожаловались в ФАС: оптовые цены на топливо растут быстрее, чем на АЗС, а маржа петербургских сетей падает
Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша 22 июля направил в адрес главы ФАС РФ Игоря Артемьева письмо с просьбой проанализировать ситуацию на рынке топлива. Среди предложений — ограничить цены на мелкий опт, чтобы сети АЗС могли обеспечить маржинальность своего бизнеса.
По словам Аркуши, в мае-июле 2020 года спрос на топливо не только восстановился после коронавирусных ограничений, но и на 5–10% превысил прошлогодние показатели. Оптовые цены на бензин выросли очень значительно — по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин АИ-95 в середине июля подорожал в 1,5 раза по сравнению с ценами конца апреля. Нефтепереработчики же не торопятся наращивать производство после снижения объемов производства в разгар кризиса. Более того, некоторые производители сами скупали на бирже бензин, чтобы отправлять его на экспорт, — подчеркивает глава РТС. При этом розничные цены негласно ограничены — расти они могут не более чем на уровень инфляции.
Согласно приводимым Евгением Аркушей данным, в Петербурге по состоянию на 20 июля средние цены на АИ-95 в мелкооптовом сегменте составляли 42,91 рубль. Местные торговые сети продавали его с наценкой в 1,94–3,92 рубля. То есть маржинальная доходность их бизнеса составляет 4,3–8,3%. Глава РСТ напоминает в своем письме Игорю Артемьеву, что для покрытия эксплуатационных расходов, выплаты зарплат и налогов рабочая группа Минэнерго в свое время определила минимальную доходность не ниже 5–6 рублей в пересчете на литр.
Министерство уже обращалось к владельцам нефтеперерабатывающих заводов (многие из них сейчас встали на профилактику) с просьбой нарастить производство, чтобы сбить цены в оптовом и мелкооптовом звене. Из-за дефицита топлива в конце июня цены бензина на бирже показывали исторический максимум, превышая 62 000 рублей за тонну. В итоге с начала июля объемы торгов на бирже действительно выросли на четверть. Однако такой механизм дистрибуции остается весьма незначительной частью общего объема рынка топлива. На биржу приходится лишь около 10% по бензинам и до 7,5% по дизтопливу.