FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
70.97р81.25р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
22.07.2020 17:39
6
Печать

Торговцы бензином пожаловались в ФАС: оптовые цены на топливо растут быстрее, чем на АЗС, а маржа петербургских сетей падает

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша 22 июля направил в адрес главы ФАС РФ Игоря Артемьева письмо с просьбой проанализировать ситуацию на рынке топлива. Среди предложений — ограничить цены на мелкий опт, чтобы сети АЗС могли обеспечить маржинальность своего бизнеса.

По словам Аркуши, в мае-июле 2020 года спрос на топливо не только восстановился после коронавирусных ограничений, но и на 5–10% превысил прошлогодние показатели. Оптовые цены на бензин выросли очень значительно — по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин АИ-95 в середине июля подорожал в 1,5 раза по сравнению с ценами конца апреля. Нефтепереработчики же не торопятся наращивать производство после снижения объемов производства в разгар кризиса. Более того, некоторые производители сами скупали на бирже бензин, чтобы отправлять его на экспорт, — подчеркивает глава РТС. При этом розничные цены негласно ограничены — расти они могут не более чем на уровень инфляции.

Согласно приводимым Евгением Аркушей данным, в Петербурге по состоянию на 20 июля средние цены на АИ-95 в мелкооптовом сегменте составляли 42,91 рубль. Местные торговые сети продавали его с наценкой в 1,94–3,92 рубля. То есть маржинальная доходность их бизнеса составляет 4,3–8,3%. Глава РСТ напоминает в своем письме Игорю Артемьеву, что для покрытия эксплуатационных расходов, выплаты зарплат и налогов рабочая группа Минэнерго в свое время определила минимальную доходность не ниже 5–6 рублей в пересчете на литр.

Министерство уже обращалось к владельцам нефтеперерабатывающих заводов (многие из них сейчас встали на профилактику) с просьбой нарастить производство, чтобы сбить цены в оптовом и мелкооптовом звене. Из-за дефицита топлива в конце июня цены бензина на бирже показывали исторический максимум, превышая 62 000 рублей за тонну. В итоге с начала июля объемы торгов на бирже действительно выросли на четверть. Однако такой механизм дистрибуции остается весьма незначительной частью общего объема рынка топлива. На биржу приходится лишь около 10% по бензинам и до 7,5% по дизтопливу.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

***_555
В розничной цене бензина - 75% налоги и акцизы. Точнее, так было до падения мировых цен на сырьё. Значит, сейчас ещё больше.
Piter Pen
95 на заправках города 46,20-48.80 рублей..
Друзья Путина явно компенсируют потери и недополученную прибыль - апреля, мая..
Danik
ФАС и прокуратура - бесполезная структура. Цена на нефть упала, а цена на бензин как росла, так и растет. И по барабану все законы экономики. В стране воров и грабителей они не работают! Тут другие законы: гноби народ! Все он стерпит!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний