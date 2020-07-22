Ефремову назначили «звездную» судью. Она приговорила Кокорина с Мамаевым

Дело актера Михаила Ефремова передано в суд 22 июля. Рассматривать его будет Елена Абрамова, приговорившая полковника Захарченко и хулиганов-футболистов.

О том, что материалы получены, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда. Дата первого заседания пока не назначена, но уже определен судья, Абрамова является заместителем председателя суда.

Так, по ее воле в колонии отправились: менеджер из Подмосковья Владислав Синица — он получил пять лет за твит про детей силовиков; футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, эти были приговорены на полтора года за хулиганскую драку; за взятки на 13 лет в колонию поехал экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. Она же арестовала активиста Константина Котова по «дадинской статье». Абрамова на пять лет посадила «бога Кузю» — сектанта Андрея Попова, считающего себя реинкарнацией Христа, Крестителя, Моисея и прочих уважаемых исторических личностей.