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22.07.2020 16:08
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Ефремову назначили «звездную» судью. Она приговорила Кокорина с Мамаевым

Дело актера Михаила Ефремова передано в суд 22 июля. Рассматривать его будет Елена Абрамова, приговорившая полковника Захарченко и хулиганов-футболистов.

О том, что материалы получены, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда. Дата первого заседания пока не назначена, но уже определен судья, Абрамова является заместителем председателя суда.

Так, по ее воле в колонии отправились: менеджер из Подмосковья Владислав Синица — он получил пять лет за твит про детей силовиков; футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, эти были приговорены на полтора года за хулиганскую драку; за взятки на 13 лет в колонию поехал экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко. Она же арестовала активиста Константина Котова по «дадинской статье». Абрамова на пять лет посадила «бога Кузю» — сектанта Андрея Попова, считающего себя реинкарнацией Христа, Крестителя, Моисея и прочих уважаемых исторических личностей.

Ефремова обвиняют в пьяном ДТП, из-за которого погиб водитель фургона. По версии следствия, он выпил и был под наркотиками. Актер раскаивается. Ему грозит до 12 лет колонии.

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Комментарии (5)

Vahmistroff
Амнистия в зале суда по высочайшему соизволению в честь "великих побед" будет?
Савва Морозов
если уж приговор коке с мамаем всех удивил, то тут - не увильнёт.
prosto262130721
В словосочетании "звездую судью" слово "звездую" является глаголом в настоящем времени.
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