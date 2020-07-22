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22.07.2020 14:29
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Минфин предложил поднять цены на водку до 238 рублей. Подорожать также могут коньяк и бренди

Министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди с 2021 года. Проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов 22 июля.

Как следует из документа, цену за полулитровую бутылку предлагается повысить: на водку — с 230 до 238 рублей, на коньяк — с 433 до 446 рублей, на бренди — с 315 до 324 рублей.

Как говорится в пояснительной записке к проекту приказа, индексация минимальных цен на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия предлагается в связи с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9 % (с 544 до 566 рублей за 1 литр безводного этилового спирта) и инфляцией (в расчёте учтён прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3 %).

Ранее минимальные цены на крепкий алкоголь поднимались 1 января 2020 года.

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Комментарии (3)

Djnyana
Главное, чтобы на сахарную свёклу не покусились! )
Савва Морозов
круто. при 50 рублях себестоимости. Феррейн и Змеевик - рулят!!!
Piter Pen
Чем дороже водка, тем больше будут потреблять самогона и браги, а так же прочего левака..
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