Минфин предложил поднять цены на водку до 238 рублей. Подорожать также могут коньяк и бренди

Министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди с 2021 года. Проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов 22 июля.



Как следует из документа, цену за полулитровую бутылку предлагается повысить: на водку — с 230 до 238 рублей, на коньяк — с 433 до 446 рублей, на бренди — с 315 до 324 рублей.