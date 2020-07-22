Минфин предложил поднять цены на водку до 238 рублей. Подорожать также могут коньяк и бренди
Министерство финансов России выступило с предложением повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди с 2021 года. Проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов 22 июля.
Как следует из документа, цену за полулитровую бутылку предлагается повысить: на водку — с 230 до 238 рублей, на коньяк — с 433 до 446 рублей, на бренди — с 315 до 324 рублей.
Как говорится в пояснительной записке к проекту приказа, индексация минимальных цен на водку, коньяк, бренди и ликероводочные изделия предлагается в связи с повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше
Ранее минимальные цены на крепкий алкоголь поднимались 1 января 2020 года.