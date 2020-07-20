Две «КИА Рио» попали в аварии почти в одном и том же месте с разницей в несколько часов. Второе ДТП помогло полиции раскрыть угон.

Как сообщает 20 июля пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, в субботу, 18 числа, около 17:15 наряд ГИБДД прибыл на Московское шоссе, 46, чтобы оформить ДТП. За рулём «Рио» находилась 45-летняя неработающая петербурженка, без документов, зато с признаками алкогольного опьянения. В отношении неё составили административные протоколы за вождение без прав, в нетрезвом виде и за мелкое хулиганство.