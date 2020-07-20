FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +26
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
20.07.2020 13:20
2
Печать

На Московском шоссе разбили по очереди два «Рио». Во втором финишировала пьяная угонщица-хулиганка

Две «КИА Рио» попали в аварии почти в одном и том же месте с разницей в несколько часов. Второе ДТП помогло полиции раскрыть угон.

Как сообщает 20 июля пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, в субботу, 18 числа, около 17:15 наряд ГИБДД прибыл на Московское шоссе, 46, чтобы оформить ДТП. За рулём «Рио» находилась 45-летняя неработающая петербурженка, без документов, зато с признаками алкогольного опьянения. В отношении неё составили административные протоколы за вождение без прав, в нетрезвом виде и за мелкое хулиганство.

А вечером того же дня в полицию обратился 29-летний директор автосалона с заявлением об угоне. По его словам, «КИА Рио» 2019 года выпуска от дома 46 по Московскому шоссе у него угнала не известная ему пьяная пассажирка. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). С женщины взята подписка о невыезде.

Любопытно, что в тот же день, но утром, примерно в том же месте разбили другую «Рио» – с другим госномером. «КИА Рио» влетел под фуру на Московском шоссе, 50. Занесло, и задом припечатал. Все живы. В попутном направлении «Шкода» остановилась через 200 метров, говорят, что решил с левого ряда заехать на АЗС», - рассказывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

lamer
Пьяная угонщица финишировала. Высокий слог. Я иногда в срамных фильмах подобные сюжеты вижу.
grishakin1976
каким-то чудом просто никто не пострадал. а виновнице не помешало бы дни скоротать за решеткой. может быть тогда мозги на место встали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний