На Московском шоссе разбили по очереди два «Рио». Во втором финишировала пьяная угонщица-хулиганка
Две «КИА Рио» попали в аварии почти в одном и том же месте с разницей в несколько часов. Второе ДТП помогло полиции раскрыть угон.
Как сообщает 20 июля пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, в субботу, 18 числа, около 17:15 наряд ГИБДД прибыл на Московское шоссе, 46, чтобы оформить ДТП. За рулём «Рио» находилась 45-летняя неработающая петербурженка, без документов, зато с признаками алкогольного опьянения. В отношении неё составили административные протоколы за вождение без прав, в нетрезвом виде и за мелкое хулиганство.
А вечером того же дня в полицию обратился 29-летний директор автосалона с заявлением об угоне. По его словам, «КИА Рио» 2019 года выпуска от дома 46 по Московскому шоссе у него угнала не известная ему пьяная пассажирка. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). С женщины взята подписка о невыезде.
Любопытно, что в тот же день, но утром, примерно в том же месте разбили другую «Рио» – с другим госномером. «КИА Рио» влетел под фуру на Московском шоссе, 50. Занесло, и задом припечатал. Все живы. В попутном направлении «Шкода» остановилась через 200 метров, говорят, что решил с левого ряда заехать на АЗС», - рассказывали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».