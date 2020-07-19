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19.07.2020 20:10
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Скончался создатель противопожарной авиации МЧС, учивший Путина тушить леса под Рязанью

На 72-м году жизни скончался заслуженный летчик России Рафаиль Закиров, занимавший ранее должность начальника Управления авиации МЧС России. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

Закирова называют создателем противопожарной авиации МЧС: под его руководством были разработаны технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26, борьбы с разливами нефти, а также технологии тушения крупных природных и техногенных пожаров с применением самолетов Ил-76 и водосливных устройств ВАП-2.

Уроженец Казани, выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища и Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина, он служил в вертолетном полку ВВС Туркестанского военного округа, в Группе советских войск Германии, а в 1992 году был назначен заместителем начальника боевой подготовки Управления командующего авиации Сухопутных войск. В МЧС России он служил с 1995 года.

В 2010 году инструктировал Владимира Путина (тогда — премьер-министра) перед тем, как тот занял кресло второго пилота противопожарного самолета-амфибии Бе-200, когда глава правительства решил лично принять участие в тушении лесов в Рязанской области.

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