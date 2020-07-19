Чешский аналитический центр объяснил, почему Иван Сафронов не мог иметь к нему отношения
«Центр безопасности анализа и предотвращения», который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова Мартин Лариш, не занимается подготовкой материалов для чешских властей. Об этом «Интерфаксу» рассказал 19 июля представитель центра Игорь Суворов.
По словам Суворова, «этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук».
При этом сотрудник учреждения подчеркнул: все подготовленные работы публикуются в открытом доступе на сайте, и ни одна из них не посвящена поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока или Африки.
На чешский «Центр безопасности анализа и предотвращения» как возможный источник проблем Ивана Сафронова СМИ вышли после того, как издание «Проект» предположило, что ФСБ насторожила дружба журналиста с Мартином Ларишем — также журналистом и экспертом по постсоветским балканским странам. ТАСС со ссылкой на свои источники назвало Лариша сотрудником чешских спецслужб, однако тот назвал это дезинформацией и «полным бредом».
Напомним, советнику главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина по информационной политике (с мая 2020 года) Ивану Сафронову, в прошлом — журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, Сафронов работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным.
В поддержку журналиста высказался Юрий Шевчук. Петицию с требованием рассекретить дело Ивана Сафронова подписали 77 тысяч человек.