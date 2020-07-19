Чешский аналитический центр объяснил, почему Иван Сафронов не мог иметь к нему отношения

«Центр безопасности анализа и предотвращения», который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова Мартин Лариш, не занимается подготовкой материалов для чешских властей. Об этом «Интерфаксу» рассказал 19 июля представитель центра Игорь Суворов.



По словам Суворова, «этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук».

При этом сотрудник учреждения подчеркнул: все подготовленные работы публикуются в открытом доступе на сайте, и ни одна из них не посвящена поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока или Африки.