Наше существование могут сделать мрачной гостайной. Юрий Шевчук высказался в поддержку Ивана Сафронова
Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук высказался в защиту бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Видео опубликовано на YouTube 15 июля.
«В последнее время многие чиновники, депутаты и начальники спецслужб пытаются правду о нашей с вами жизни в стране окончательно замуровать в какую-то гостайну. Правду, о которой нам до сих пор пишут и говорят честные журналисты, на которых потом за это всё чаще и чаще заводят уголовные дела. Здравомыслящие люди считают, что суд над Иваном Сафроновым, если он состоится, должен быть открытым и честным. Чтобы мы все знали, что происходит. Мы имеем на это право. Иначе само существование наше в России могут сделать мрачной тяжелой государственной тайной, а это мы уже с вами проходили», — выразил своё мнение Шевчук.
Обвинение в госизмене было предъявлено Сафронову 13 июля. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Статья 275 УК подразумевает факт передачи сведений. При этом попасть под неё можно не только за прямую выдачу гостайны, но и за оказание «финансовой, материальной, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству».
По версии ФСБ, Сафронов работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным.