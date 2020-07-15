Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук высказался в защиту бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Видео опубликовано на YouTube 15 июля.



«В последнее время многие чиновники, депутаты и начальники спецслужб пытаются правду о нашей с вами жизни в стране окончательно замуровать в какую-то гостайну. Правду, о которой нам до сих пор пишут и говорят честные журналисты, на которых потом за это всё чаще и чаще заводят уголовные дела. Здравомыслящие люди считают, что суд над Иваном Сафроновым, если он состоится, должен быть открытым и честным. Чтобы мы все знали, что происходит. Мы имеем на это право. Иначе само существование наше в России могут сделать мрачной тяжелой государственной тайной, а это мы уже с вами проходили», — выразил своё мнение Шевчук.

