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«Авторитетов нет — хоть римский папа!» ДДТ выложили фрагмент нового шоу

Группа ДДТ выложила видео на песню «Муха» из новой программы

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Группа ДДТ 8 октября опубликовала видео на песню «Муха» — запись была сделана во время репетиции в Москве на базе Live Sound Agency и Video Land в середине сентября.

Сама песня с характерным для живого исполнения группы «тяжелым» звучанием уже была знакома поклонникам и раньше: в 2019 году она исполнялась на «Нашествии» и, записанная на концерте, ходила в Сети, поклонники коллектива расшифровали и ее текст. Вот только за прошедшее время, видимо, реалии подтолкнули Юрия Шевчука чуточку поменять текст — заменить в одной из строк «турагентов» «иноагентами».

В конце октября у ДДТ выходит новый альбом, в связи с чем группа ведет краудфандинговую кампанию, уже ставшую рекордной для площадки Planeta.ru. Те слушатели, которые приобретут альбом группы в рамках сбора, смогут услышать его на неделю раньше официального релиза.

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