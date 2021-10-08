Группа ДДТ 8 октября опубликовала видео на песню «Муха» — запись была сделана во время репетиции в Москве на базе Live Sound Agency и Video Land в середине сентября.



Сама песня с характерным для живого исполнения группы «тяжелым» звучанием уже была знакома поклонникам и раньше: в 2019 году она исполнялась на «Нашествии» и, записанная на концерте, ходила в Сети, поклонники коллектива расшифровали и ее текст. Вот только за прошедшее время, видимо, реалии подтолкнули Юрия Шевчука чуточку поменять текст — заменить в одной из строк «турагентов» «иноагентами».

