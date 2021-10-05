«В прошлом году мы сыграли всего один концерт, — поделился Юрий Шевчук. — В этом году — только четыре. Но мы не унываем. Постоянно репетируем, шлифуем наши новые песни, работаем над новым альбомом, над новыми видеоартами. И жизнь продолжается. Уныние — грех. С другой стороны, нам кое-чего не хватает для продвижения дальнейших художественных планов. Поэтому мы решили вам предложить поучаствовать в нашем проекте на платформе Planeta.ru».

Артисты готовят к выпуску новый альбом — он увидит свет 28 октября 2021 года. Его коллекционную версию, которая не поступит в широкую продажу, и предлагается приобрести поклонникам. Участники предзаказа получат пластинку раньше срока — 21 октября — в электронном формате вместе с фильмом о создании альбома. Среди других лотов — новый альбом с автографом Шевчука, альбом на двойном виниле и раритетные книги и постеры.



«Я всегда считал, что надо помогать самым слабым, неимущим, больным людям, и не обращался за поддержкой. Но в данный момент ситуация очень тяжелая. Не буду врать», — признал Шевчук и на правах «старого Деда Мороза» пообещал взамен подарки.