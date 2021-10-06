ДДТ установили рекорд российского краудфандинга по сбору за сутки

Группа ДДТ установила суточный рекорд краудфандинга среди российских проектов — об этом сообщили 6 октября в администрации сайта Planeta.ru. Коллектив собрал за первые 24 часа сумму в 5,8 миллиона рублей. В настоящее время эта сумма уже гораздо больше (на момент выхода новости — 6,6 миллиона).



За сутки в кампании, объявленной Юрием Шевчуком, поучаствовали 2 013 человек. Из предыдущих крупных сборов, проводимых российскими музыкантами, лидировали Борис Гребенщиков, собравший в 2015 году за два дня 3 миллиона, и Константин Кинчев: в 2019-м предзаказ альбома «Алисы» «Посолонь» за сутки превысил 2,5 миллиона рублей, а в 2020 году кампания группы чуть больше, чем за сутки, собрала 5 миллионов рублей.

