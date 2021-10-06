ДДТ установили рекорд российского краудфандинга по сбору за сутки

Группа ДДТ установила суточный рекорд краудфандинга среди российских проектов — об этом сообщили 6 октября в администрации сайта Planeta.ru. Коллектив собрал за первые 24 часа сумму в 5,8 миллиона рублей. В настоящее время эта сумма уже гораздо больше (на момент выхода новости — 6,6 миллиона).
За сутки в кампании, объявленной Юрием Шевчуком, поучаствовали 2 013 человек. Из предыдущих крупных сборов, проводимых российскими музыкантами, лидировали Борис Гребенщиков, собравший в 2015 году за два дня 3 миллиона, и Константин Кинчев: в 2019-м предзаказ альбома «Алисы» «Посолонь» за сутки превысил 2,5 миллиона рублей, а в 2020 году кампания группы чуть больше, чем за сутки, собрала 5 миллионов рублей.
Чаще всего из лотов, выставленных группой ДДТ, покупают цифровую версию нового альбома, таким образом приобретая право услышать его за неделю до официального релиза, 21 октября. Но свыше 700 человек перевели деньги группе и без вознаграждений — просто в качестве ее поддержки.
Напомним, Юрий Шевчук обратился к поклонникам 5 октября, объяснив, что отмены концертов группы и прочие последствия коронавируса в мире поставили коллектив в тяжелую ситуацию и впервые вынудили музыкантов обращаться за помощью.