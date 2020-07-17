«Это полный бред». Друг журналиста Сафронова чех Лариш отрицает свою причастность к разведке

Гражданин Чехии Мартин Лариш, который, по данным ТАСС, является «кадровым сотрудником» чешских спецслужб, опроверг свою связь с разведкой.

«Это полный бред. Дезинформационный вброс. Если они считают меня этим агентом, то я категорически отрицаю свою причастность к чешской разведке, как и к любой другой спецслужбе», — заявил иностранец русской службе «Би-би-си» в пятницу, 17 июля. Следствие по делу о госизмене в отношении советника главы Роскосмоса, экс-сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова утверждает, что россиянин в 2012 году был завербован спецслужбами Чехии и передавал секретные данные о российской военной промышленности.

Мартин Лариш подтвердил, что знаком и дружен с Сафроновым. «Иван ко мне всегда относился по-товарищески, и я его очень уважал как профессионального журналиста. С течением времени мы стали друзьями и проводили вместе свободное время, в том числе и с нашими подругами. Мы были ровесниками, у нас были похожие интересы, — рассказывает чех и признаётся, что арест друга его шокировал. — Я до сих пор не понимаю, зачем его задержали. Официальную причину я также не понял, потому что Иван был журналист — значит, он не имел и не мог иметь доступ к секретным материалам, потому что в журналистике с секретными материалами не работают. Кто бы ее ему выдал и зачем? Если бы это вообще случилось, тогда должен быть задержан тот, кто ему секрет передал, а не Иван, который все, что смог, так это писать правдивые, но острые и потому для многих во власти политически неудобные статьи». Мартин Лариш отметил, что в их общении и переписке с Сафроновым «не могло быть никаких государственных секретов». «До сих пор не знаю, имеет ли ФСБ в виду меня как того самого представителя чешской разведки», — отметил иностранец.

Ранее адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов сообщил «Фонтанке», что «защита не имеет никаких данных», которые бы указывали на связь Лариша с иностранными спецслужбами. «В документах, которые нам представили, это лицо никак не упоминается», — сказал защитник. Би-би-си отмечает, что, работая московским корреспондентом Lidové noviny в 2010–2012 годы, Лариш писал о внутренней политике России и взаимоотношениях РФ с Западом, а среди друзей есть много московских экспертов и журналистов. В четверг, 16 июля, Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова, который помещён в СИЗО «Лефортово». При этом следователь ФСБ принёс в суд «секретные материалы», что стало следствием сообщений СМИ об отсутствии конкретики в деле, полагает защита журналиста. 30-летний Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года. По данным ФСБ, он якобы «собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну». Защита напрямую связывает преследование с профессиональной журналистской деятельностью Сафронова. В Институте криминалистики ФСБ не нашли признаков разглашения тайны в журналистских работах арестованного.