Адвокат Сафронова: Появление конкретики в этом деле от ФСБ - следствие работы журналистов
Следователь по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвинённого в государственной измене и передаче сведений в пользу чешской разведки, представил на заседании Мосгорсуда в четверг 16 июля материалы, обосновывающие претензии к арестованному. Это произошло после того, как защита заявила в СМИ об отсутствии каких бы то ни было аргументов, позволяющих обвинять Сафронова и заключать его под стражу в СИЗО Лефортово, рассказал «Фонтанке» его адвокат Иван Павлов.
«Сегодня Мосгорсуд, кстати сказать, в нарушение УПК, разрешил следователю представить в апелляционной инстанции, то, что он был должен представить раньше. Каждая из сторон может представлять суду те доказательства, которые она имеет, только в первой инстанции в подтверждение своей позиции. В первой инстанции следователь ничего не представил суду. Это случилось только после того, как начался шум вокруг того, что суд первой инстанции принял решение на основании пустоты», - заявил Павлов «Фонтанке» после суда.
Ранее в интервью «Фонтанке» защитник Сафронова заявлял, что следствие не только не представило никаких материалов при избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, но и отказалось задавать вопросы арестованному журналисту во время допроса.
«Суд принял решение об избрании самой строгой меры пресечения на основании ничего. Просто сказали: он виноват. Суд это съел. В Московском городском суде всё-таки под давлением следствие представило суду материалы, к сожалению, в засекреченном виде. Я не могу их комментировать, но ничего "секретного" там нет», - пояснил Иван Павлов.
По его словам, один из адвокатов был удалён с заседания после отказа дать подписку о неразглашении, ближайшие действия по делу пройдут не раньше августа, а защита встретится с Сафроновым в Лефортово на следующей неделе. Иван Павлов утверждает, что за ним и другими адвокатами организовано «наружное наблюдение», как это уже бывало ранее по другим делам, связанным со статьёй «Госизмена».
В четверг Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова до 6 сентября. По версии ФСБ, бывший автор «Ведомостей» и «Коммерсанта» работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным. Статья 275 УК, которую вменяют Сафронову, подразумевает умысел и факт передачи сведений. При этом попасть под неё можно не только за прямую выдачу гостайны, но и за оказание «финансовой, материальной, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству». Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.
В поддержку Сафронова выступили руководители и сотрудники ведущих российских СМИ. У стен Лефортово прошли одиночные пикеты, которые ранее завершились задержаниями молчаливых участниц.