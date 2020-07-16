Адвокат Сафронова: Появление конкретики в этом деле от ФСБ - следствие работы журналистов

Следователь по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвинённого в государственной измене и передаче сведений в пользу чешской разведки, представил на заседании Мосгорсуда в четверг 16 июля материалы, обосновывающие претензии к арестованному. Это произошло после того, как защита заявила в СМИ об отсутствии каких бы то ни было аргументов, позволяющих обвинять Сафронова и заключать его под стражу в СИЗО Лефортово, рассказал «Фонтанке» его адвокат Иван Павлов.

«Сегодня Мосгорсуд, кстати сказать, в нарушение УПК, разрешил следователю представить в апелляционной инстанции, то, что он был должен представить раньше. Каждая из сторон может представлять суду те доказательства, которые она имеет, только в первой инстанции в подтверждение своей позиции. В первой инстанции следователь ничего не представил суду. Это случилось только после того, как начался шум вокруг того, что суд первой инстанции принял решение на основании пустоты», - заявил Павлов «Фонтанке» после суда.