ТАСС: Сафронов неоднократно встречался с сотрудником чешских спецслужб. Адвокат: фамилия этого человека в деле не встречается

«Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», — рассказал собеседник агентства.

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов неоднократно встречался с кадровым сотрудником чешских спецслужб Мартином Ларишем. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник «в разведывательном сообществе».

На знакомство Сафронова с гражданином Чехии Мартином Ларишем ранее обратило внимание издание «Проект». Из постов Сафронова в соцсетях можно сделать вывод, что они знакомы как минимум с 2012 года. Однако вполне возможно, что дружба была профессиональной - оба работали журналистами.

Адвокат Сафронова Иван Павлов, в свою очередь, сообщил РБК, что в материалах дела, доступных защите обвиняемого, Лариш не упоминается.

Знакомые Лариша, с которыми связалось издание Meduza, на вопрос о том, знают ли они, что Лариш - шпион, ответили, что исключать этого не могут, но они бы «сильно удивились».