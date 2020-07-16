ТАСС: Сафронов неоднократно встречался с сотрудником чешских спецслужб. Адвокат: фамилия этого человека в деле не встречается
Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов неоднократно встречался с кадровым сотрудником чешских спецслужб Мартином Ларишем. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник «в разведывательном сообществе».
«Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», — рассказал собеседник агентства.
На знакомство Сафронова с гражданином Чехии Мартином Ларишем ранее обратило внимание издание «Проект». Из постов Сафронова в соцсетях можно сделать вывод, что они знакомы как минимум с 2012 года. Однако вполне возможно, что дружба была профессиональной - оба работали журналистами.
Адвокат Сафронова Иван Павлов, в свою очередь, сообщил РБК, что в материалах дела, доступных защите обвиняемого, Лариш не упоминается.
Знакомые Лариша, с которыми связалось издание Meduza, на вопрос о том, знают ли они, что Лариш - шпион, ответили, что исключать этого не могут, но они бы «сильно удивились».
В четверг Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова до 6 сентября. По версии ФСБ, бывший автор «Ведомостей» и «Коммерсанта» работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным. Статья 275 УК, которую вменяют Сафронову, подразумевает умысел и факт передачи сведений. При этом попасть под неё можно не только за прямую выдачу гостайны, но и за оказание «финансовой, материальной, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству». Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.
В поддержку Сафронова выступили руководители и сотрудники ведущих российских СМИ. У стен Лефортово прошли одиночные пикеты, которые завершились задержаниями. Пикеты и очередные задержания продолжаются и сегодня.