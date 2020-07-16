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16.07.2020 21:21
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ТАСС: Сафронов неоднократно встречался с сотрудником чешских спецслужб. Адвокат: фамилия этого человека в деле не встречается

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов неоднократно встречался с кадровым сотрудником чешских спецслужб Мартином Ларишем. Об этом 16 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник «в разведывательном сообществе».

«Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, позднее возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады по безопасности в Восточной Европе и Африке. Деятельность этого центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а сам Лариш является их кадровым сотрудником», — рассказал собеседник агентства.

На знакомство Сафронова с гражданином Чехии Мартином Ларишем ранее обратило внимание издание «Проект». Из постов Сафронова в соцсетях можно сделать вывод, что они знакомы как минимум с 2012 года. Однако вполне возможно, что дружба была профессиональной - оба работали журналистами.

Адвокат Сафронова Иван Павлов, в свою очередь, сообщил РБК, что в материалах дела, доступных защите обвиняемого, Лариш не упоминается.

Знакомые Лариша, с которыми связалось издание Meduza, на вопрос о том, знают ли они, что Лариш - шпион, ответили, что исключать этого не могут, но они бы «сильно удивились».

В четверг Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова до 6 сентября. По версии ФСБ, бывший автор «Ведомостей» и «Коммерсанта» работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным. Статья 275 УК, которую вменяют Сафронову, подразумевает умысел и факт передачи сведений. При этом попасть под неё можно не только за прямую выдачу гостайны, но и за оказание «финансовой, материальной, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству». Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

В поддержку Сафронова выступили руководители и сотрудники ведущих российских СМИ. У стен Лефортово прошли одиночные пикеты, которые завершились задержаниями. Пикеты и очередные задержания продолжаются и сегодня.

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Комментарии (4)

Петр Петров
Бастрыкина проверьте, он гражданином Чехии толи был, толи есть???
altnec
Тогда следует перетряхнуть весь Совет Федерации, или отказатться от него ваааащщщще.
daisychain
— Товарищ, — спросил он с лёгкой иронией, — являетесь ли вы в настоящее время членом коммунистической партии и имеете ли членский билет?
— Нет! — воскликнул Джоэнис.
— В таком случае, назовите ваших сообщников в то время, когда вы являлись членом коммунистической партии.
— У меня не было никаких сообщников. Я имею в виду...
— Мы отлично понимаем, что вы имеете в виду, — перебил Пелопс. — Так как вы решили не называть своих сотоварищей-предателей, не признаетесь ли вы нам, где находилась ваша ячейка? Нет? Так тогда скажите нам, товарищ Джоэнов, не говорит ли вам что-нибудь имя Рональд Блейк. Или, проще выражаясь, когда вы в последний раз встречались с Рональдом Блейком?
— Я никогда с ним не встречался, — ответил Джоэнис.
— Никогда? Это очень смелое заявление. Вы пытаетесь заверить меня, что ни при каких обстоятельствах ни разу не встречались с Рональдом Блейком? Не сталкивались с ним самым случайным образом в толпе, не сидели в одном кинотеатре? Сомневаюсь, что кто-нибудь в Америке може
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