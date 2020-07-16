ФСБ предоставила секретные материалы из дела Ивана Сафронова. Суд оставил его под арестом
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Апелляция прошла за закрытыми дверями и с материалами с грифом «секретно».
Как сообщает ТАСС, 16 июля Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу защиты четыре часа. Вызволить из следственного изолятора обвиняемого в государственной измене адвокатам не удалось.
Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, однако из решения исключили ссылку на длительное сотрудничество Сафронова с чешскими спецслужбами. По словам адвоката Ивана Павлова, данные о возможной госизмене ФСБ получила от Службы внешней разведки за подписью генерала, фамилии которого в материалах дела нет.
Сам Павлов в заседании не участвовал, поскольку отказался давать подписку о неразглашении. «Коллеги поручили мне быть связным между тем, что происходит в деле, и обществом», — заявил он «Ведомостям». Так, ретранслирует защитник, на апелляции его коллеги и суд знакомились с данными, содержащими государственную тайну. Среди прочего следствие предоставило материалы оперативно-разыскной деятельности.
По версии ФСБ, работал на чешские спецслужбы, через которые секретные сведения из России утекали в США. Сам он не признаёт себя виновным.
Статья 275 УК, которую вменяют Сафронову, подразумевает умысел и факт передачи сведений. При этом попасть под неё можно не только за прямую выдачу гостайны, но и за оказание «финансовой, материальной, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству».
Чем уникально дело о «госизмене» бывшего автора «Ведомостей» и «Коммерсанта», «Фонтанке» рассказал его адвокат.