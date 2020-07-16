ФСБ предоставила секретные материалы из дела Ивана Сафронова. Суд оставил его под арестом

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Апелляция прошла за закрытыми дверями и с материалами с грифом «секретно».



Как сообщает ТАСС, 16 июля Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу защиты четыре часа. Вызволить из следственного изолятора обвиняемого в государственной измене адвокатам не удалось.

Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений, однако из решения исключили ссылку на длительное сотрудничество Сафронова с чешскими спецслужбами. По словам адвоката Ивана Павлова, данные о возможной госизмене ФСБ получила от Службы внешней разведки за подписью генерала, фамилии которого в материалах дела нет.