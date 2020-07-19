Гендиректор РУСАДА: Я не буду кончать жизнь самоубийством, все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что будет продолжать свою деятельность на этом посту, несмотря ни на какие угрозы и нападки. Об этом он написал в своем твиттере, подлинность которого подтвердил «Фонтанке» 18 июля.
«Мы закончили анализировать отчет Финэкспертизы, который заказал Олимпийский комитет России (ОКР). Ничего кроме разочарования и гнева. По тому, как складывались наши отношения, я знал, что мы не одна команда. <...> Все переходит в другую плоскость. И как слушатель Института Генпрокуратуры РФ, я работал в т.ч. над лабораторными по висельникам и др., хочу заявить, что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу.
Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли», - написал Ганус.
Позже он уточнил для «Фонтанки»: «Я понимаю по своему опыту, что могут быть инсценировки, я упреждаю своих недоброжелателей, т.ч с учетом моих предшественников», - подчеркнул Ганус.
На вопрос, поступали ли ему конкретные угрозы, Ганус заявил: «Я предполагаю, чего хотят мои враги, причем без иллюзий».
Подробнее о ситуации с нарушениями, которые выявил аудиторская проверка РУСАДА читайте в материале «Фонтанки». Ранее Ганус не раз говорил об угрозах в свой адрес.
Отметим, что два предшественника Гунаса в руководстве РУСАДА неожиданно ушли из жизни. В феврале 2016-го в течение двух недель скоропостижно скончались председатель исполнительного Совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор организации Никита Камаев