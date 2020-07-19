Гендиректор РУСАДА: Я не буду кончать жизнь самоубийством, все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что будет продолжать свою деятельность на этом посту, несмотря ни на какие угрозы и нападки. Об этом он написал в своем твиттере, подлинность которого подтвердил «Фонтанке» 18 июля.



«Мы закончили анализировать отчет Финэкспертизы, который заказал Олимпийский комитет России (ОКР). Ничего кроме разочарования и гнева. По тому, как складывались наши отношения, я знал, что мы не одна команда. <...> Все переходит в другую плоскость. И как слушатель Института Генпрокуратуры РФ, я работал в т.ч. над лабораторными по висельникам и др., хочу заявить, что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу.