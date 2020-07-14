Олимпийский комитет России пошел войной на РУСАДА. Ганусу не простили вынос мусора

Российское антидопинговое агентство подозревают в финансовых нарушениях. Источники «Фонтанки» говорят, что это месть за поведение главы РУСАДА в декабре прошлого года, когда Юрий Ганус пошел против своих учредителей и оказался слишком откровенен с иностранцами и журналистами.

Игорь Ганус Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус неоднократно говорил об угрозах в свой адрес. Учитывая, что два его предшественника скоропостижно скончались, к подобным разговорам невозможно не относиться серьезно. Но глава РУСАДА продолжал гнуть свою линию, обвиняя высшее руководство российского спорта в отсутствии реальных дел и делая прозрачные намеки на причастность некоторых из них к допинговым нарушениям. Возможно, только благодаря принципиальности РУСАДА российский спорт до сих пор не полностью дисквалифицирован с мировой арены. Однако и это скоро может закончиться: агентство обвинили в финансовых нарушениях, а самому Ганусу грозит отставка.



Характерно, что первым о финансовых нарушениях РУСАДА сообщил анонимный телеграм-канал «Постправда». В частности, там говорилось, что гендиректора агентства Юрия Гануса подозревают в злоупотреблении служебным положением и нормами закона. Речь идет якобы минимум о 57 млн рублей за 2018 год и 53 млн рублей за 2019 год, которые могли быть присвоены. В том же материале указывалось на факты фальсификации подписей контрагентов, связанных с Ганусом, отсутствие контроля закупочной деятельности, переплаты за такси и индивидуальные занятия по английскому языку.

В минувший понедельник, 13 июля, факт обнаружения нарушений официально подтвердил глава Олимпийского комитета России (ОКР — один из двух учредителей РУСАДА) Станислав Поздняков.

«Основание — то, что гендиректор (Юрий Ганус) попытался задним числом утвердить и аудитора, и аудиторскую отчетность. Для нас, как для учредителей, это было неким сигналом, который позволил нам усомниться в материалах, которые были представлены», — заявил Поздняков журналистам в ходе пресс-подхода у здания ОКР в Москве.



При этом сам Поздняков отметил, что, в соответствии с законодательством РФ, правом на назначение аудиторской организации для финансовой отчетности владеет совет учредителей, в который помимо ОКР входит Паралимпийский комитет России (ПКР). Почему учредители сами не сделали это вовремя, как и положено, Поздняков не уточнил.

Отметим, что, согласно системе СПАРК, аудит РУСАДА за 2018 (проводила компания «Аудиталл») и 2019 («Финэкспертиза») годы прошел успешно.

«По мнению аудиторов, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации «Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» по состоянию на 31.12.2019 г., целевое использование средств и их движение за 2019 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации», — говорится в отчете аудиторской компании «Финэкспертиза» по 2019 году от 19.05.2020.

Однако Поздняков в ходе вчерашней пресс-конференции пообещал опубликовать доказательства. Сделано это было глубокой ночью с 13 на 14 июля. На сайте ОКР был выложен детальный отчет аудиторской проверки деятельности РУСАДА за 2018 и 2019 годы за авторством той же компании «Финэкспертиза», но уже от 13 мая 2020 года.



Согласно новому документу, прослеживаются связи между сотрудниками РУСАДА и контрагентами. Другое дело, что связи эти в большинстве случаев натянуты. Например, адвокат Андрей Тимчук, который оказывал по договору услуги агентству, оказался земляком заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой (оба родились в Тольятти). Кроме того, аудиторы обнаружили Тимчука в друзьях у Пахноцкой в социальной сети «ВКонтакте». В другом случае, 08.08.2019 года, РУСАДА заключило договор с компанией СПОКАД, совладелицей которой на тот момент была супруга Гануса. Однако, как отметили сами аудиторы, «указанное обстоятельство не противоречит Положению о закупке товаров/работ/услуг РАА «РУСАДА» в связи с тем, что последнее не распространяется на закупки менее 1 300 000 рублей». Тем не менее, по мнению авторов отчета, это «может указывать на привлечение заведомо доверенного лица для реализации каких-либо своих целей». Подобные оговорки со словами «может быть» и «возможно» есть практически в каждом пункте.



Другой претензией стали траты на такси. За два года РУСАДА потратило на эти цели 11,3 млн рублей. Не так уж и много, особенно если вспомнить, что некоторые другие государственные ведомства готовы потратить сумму почти в три раза больше только на один автомобиль. Однако аудиторы считают, что сотрудники РУСАДА использовали такси в личных целях, чтобы добираться из дома на работу и обратно. Кроме того, были обнаружены следы искажения информации в документах.

«При обзоре файлов и исследовании их свойств нами установлен факт предварительной правки данных файлов перед передачей их нам, выразившийся в удалении части строк, содержащих Отчеты о поездках. <...> Путем правки 3 файлов было уменьшено количество поездок на «Яндекс.Такси» в представленных нам файлах на 155 шт. на общую сумму 101 053,30 рублей», — говорится в документе.

В другом случае Маргарите Пахноцкой ставятся в укор чаевые в размере 5 евро, которые были уплачены таксисту во время командировки в Париж в ноябре 2019 года.



«Мы считаем недопустимой выплату чаевых из субсидий, получаемых от государства на осуществление текущей деятельности», — делают вывод аудиторы.

«Ганус продолжит занимать свой пост до решения набсовета РУСАДА. После того, как информация станет публичной, она может быть изучена и правоохранительными органами», — заявил Поздняков накануне.

Согласно уставу РУСАДА, учредители имеют право снимать и назначать генерального директора агентства. По данным «Фонтанки», нынешний слив аудиторской проверки не что иное, как подготовка почвы для отставки Гануса. Причем это уже вторая попытка. Первая была еще в феврале. В январе наблюдательный совет РУСАДА отправил в ВАДА письмо о несогласии с введенными санкциями. В свою очередь Ганус отправил параллельно другое сообщение, в котором выразил сожаление, что не смог внести изменения в основной текст письма, и пообещал продолжить свою работу в полном соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. В тот раз Гануса спасла позиция ВАДА: в международном агентстве выразили желание продолжить работать именно с нынешним гендиректором РУСАДА. В случае его отставки российское агентство могли полностью дисквалифицировать, что обернулось бы полным запретом на участие отечественных спортсменов по любым видам спорта в международных соревнованиях.



Сейчас ситуация повторяется, только теперь Ганус превращается в коррупционера, чтобы оправдать его отставку в глазах международных партнеров. По данным «Фонтанки», гендиректор РУСАДА сейчас готовит некое «жесткое» заявление, после которого последует судебный иск уже к конкретным персонам.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

