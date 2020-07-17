В Петербург возвращается настоящее лето. На выходных воздух прогреется до +25 градусов

После временного похолодания в Петербург возвращается настоящее лето. Воздух стремительно прогревается в преддверии выходных. Такими темпами уже завтра горожане смогут сменить лёгкие куртки на купальники.



Как следует из информации на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на одиннадцать вечера 17 июля температура воздуха в городе составляет около +19 градусов. В Северной столице достаточно сухо и абсолютный штиль.



Судя по прогнозу на выходные, это только начало. Уже завтра столбики термометра поднимутся до отметки +25 градусов. Аналогичный показатель будет актуален и для последнего дня недели. С началом новых трудовых будней температура продолжит расти, составив +26 градусов.

