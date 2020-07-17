«Это ложь и провокация». Власти Приморья отреагировали на сообщение об инструкции по запугиванию жителей

Власти Приморья отреагировали на сообщение об якобы имевшей место быть инструкции для местных СМИ по освещению несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом 17 июля сообщает ТАСС.

По информации агентства, они опровергли эту информацию, а также заявили, что её распространители — провокаторы.

«Это ложь и провокация», — процитировал ответ руководителя аппарата губернатора и правительства Приморского края Антона Волошко РБК, обратившийся к нему с тем же вопросом.