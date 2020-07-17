«Это ложь и провокация». Власти Приморья отреагировали на сообщение об инструкции по запугиванию жителей
Власти Приморья отреагировали на сообщение об якобы имевшей место быть инструкции для местных СМИ по освещению несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом 17 июля сообщает ТАСС.
По информации агентства, они опровергли эту информацию, а также заявили, что её распространители — провокаторы.
«Это ложь и провокация», — процитировал ответ руководителя аппарата губернатора и правительства Приморского края Антона Волошко РБК, обратившийся к нему с тем же вопросом.
Ранее Baza опубликовала документ, содержащий рекомендации по освещению несанкционированных митингов в поддержку Фургала. По информации интернет-проекта, он был разослан властями Приморья в местные СМИ. В нём якобы содержался план подготовки публикаций, в которых «эксперты» указывают на опасность участия в акциях протеста. Их главные аргументы: митинги — незаконные, а значит, их участников ждут штрафы и даже уголовная ответственность, а коронавирус всё ещё опасен, и протестующие рискуют заразиться.
Ряд приморских изданий уже опубликовали материалы с этими тезисами. В Кремле заявили, что подобные инструкции для журналистов недопустимы, если они вообще существовали.