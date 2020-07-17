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17.07.2020 17:14
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«Это ложь и провокация». Власти Приморья отреагировали на сообщение об инструкции по запугиванию жителей

Власти Приморья отреагировали на сообщение об якобы имевшей место быть инструкции для местных СМИ по освещению несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом 17 июля сообщает ТАСС.

По информации агентства, они опровергли эту информацию, а также заявили, что её распространители — провокаторы.

«Это ложь и провокация», — процитировал ответ руководителя аппарата губернатора и правительства Приморского края Антона Волошко РБК, обратившийся к нему с тем же вопросом.

Ранее Baza опубликовала документ, содержащий рекомендации по освещению несанкционированных митингов в поддержку Фургала. По информации интернет-проекта, он был разослан властями Приморья в местные СМИ. В нём якобы содержался план подготовки публикаций, в которых «эксперты» указывают на опасность участия в акциях протеста. Их главные аргументы: митинги — незаконные, а значит, их участников ждут штрафы и даже уголовная ответственность, а коронавирус всё ещё опасен, и протестующие рискуют заразиться.

Ряд приморских изданий уже опубликовали материалы с этими тезисами. В Кремле заявили, что подобные инструкции для журналистов недопустимы, если они вообще существовали.

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Комментарии (4)

тат2007amg
Ложь и трындёж - ведь лучше страны не найдёшь..
262163261
Как только у власть предержащих в любой стране начинает подгорать пукан от неспособности управлять страной в условиях, когда дармовых денег нет, сразу начинается эпидемия страшного вируса, крайне опасного для митингов протеста.
Brezhnev
Фотошоп! (с) «Высокий блондин в чёрном ботинке».
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