Слухи о «методичке» от властей Приморья для местных СМИ всего за сутки успели дойти до Кремля. Тем временем документ уже начал работать, отследить это можно по тэгу «голуби».

О том, что журналистские коллективы Приморского края получили некую инструкцию по запугиванию жителей региона, 17 июля сообщил телеграм-канал Baza. Составители методички опасаются, что постарестные митинги Хабаровского края распространятся на ещё один дальневосточный регион. В опубликованной копии документа представлен план, которого журналистам необходимо придерживаться при подготовке материалов. В частности, в нём обозначен новостной повод: в соцсетях появились группы, в которых представители несистемной оппозиции призывают выйти на митинг в поддержку арестованного Фургала. Среди задач, которые необходимо решить с помощью подобных статей: дискредитация провокаторов и организаторов незаконных акций, тиражирование угрозы заражения COVID-19, а также донесение до целевой аудитории информации о предусмотренной за выход на митинг ответственности. Сроки выполнения задания: 16–18 июля.



«Данные акции, завуалированные под призыв пойти кормить голубей, являются незаконными и чреваты для людей ответственностью в виде крупных штрафов. Дело в том, что в регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности и запрет на массовые мероприятия. В Хабаровске на аналогичных акциях людей просто снимали на видео, а потом присылали «письма счастья» с многотысячными штрафами. После двух таких нарушений — уголовная ответственность», — говорится в заключительном абзаце документа, озаглавленного «Тезисы».

Как уточнила Baza, подлинность инструкции ей подтвердили сотрудники двух приморских изданий, названия которых не приводятся. По данным интернет-проекта, тех, кто откажется отрабатывать тему, обещали уволить. Это обещание, по некоторой информации, уже выполнено в отношении местной журналистки, рассказавшей о поступившем в редакцию документе у себя в социальных сетях. После этой публикации она якобы осталась без работы.

Судя по найденным в Сети материалам, ряд СМИ Приморья уже приступили в выполнению задания. В разделе «Яндекс.Новости» успел сформироваться сюжет, содержащий порядка 10 публикаций, которые содержат приведённые выше тезисы. Стоит отметить, что поставленная задача отрабатывается журналистами по всем правилам: утверждения об опасности кормления голубей в условиях распространения короновируса и предупреждения об ответственности за участие в массовых мероприятиях в период действия режима повышенной готовности подкреплены «экспертными» мнениями эпидемиологов и юристов, а относительно необходимости поддержать арестованного хабаровского губернатора отдельно высказываются политологи. Естественно, в негативном ключе. Охват средств массовой информации: от блогерских площадок до региональных представительств крупных российских СМИ.

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Существование некой инструкции, поступившей от властей Приморья в местные СМИ, уже прокомментировали в Кремле. «Безусловно, мы считаем недопустимыми подобные инструкции. Конечно, для достоверности информации предпочли бы всё-таки прочитать какую-то конкретику на этот счёт: от кого такие инструкции, кому такие инструкции. Это добавило бы убедительности этой информации», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости). Отвечая на вопрос, будет ли Кремль проверять эту информацию, он сказал: «Это можете сделать вы, это может сделать издание Baza».

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Судя по записям в паблике «Типичный Хабаровск» в соцсети «ВКонтакте», аналогичная информационная кампания, направленная на сдерживание митингующих, проходит и в протестующем уже почти неделю региональном центре Хабаровского края. Там на многотысячные штрафы за участие в массовых мероприятиях намекают на краевом телеканале «Губерния».

Однако есть и менее прямолинейные попытки донести до хабаровчан мысль, что нынешние временами лучше всего пересидеть дома. В том же паблике опубликована фотография баннера, вывешенного на здании больницы №2. Надпись на нём гласит: «Я/Мы просим тишины», а внизу приписка: «врачи и пациенты».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали до 9 сентября. Ему вменяют организацию убийств предпринимателей и подготовку к ним в 2000-х годах. Высокий пост как кандидат от ЛДПР он занял в 2018 году, опередив соперника от «Единой России», которого поддерживал полпред региона Юрий Трутнев. СКР заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала. Сам губернатор все обвинения отвергает.

После ареста Сергея Фургала хабаровчане вышли на акции протеста, которые продолжались несколько дней. Одновременно с этим власти региона стали заявлять о небывалом росте заболеваемости коронавирусом среди местных жителей, а затем допустили и возврат к жёстким ограничениям, в частности обязательной самоизоляции.

Инна Метелькова, «Фонтанка.ру»