Главе секты «Орден пути» продолжают «подшивать» миллионы. Бывшие адепты рассказывают про ее ворожбу с вернувшейся надеждой

Еще два эпизода мошенничества добавили в уголовное дело в отношении лидера секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой, которая за деньги проводила сомнительные ритуалы, зарабатывала миллионы, но в итоге оказалась в изоляторе. Вменяемая ей сумма выросла почти вдвое.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, не постеснялись признаться в общении с главой секты двое жителей Петербурга. 33-летняя горожанка несла ей деньги в период с 2007 по 2017 год, в общей сложности за магию она заплатила 1,2 млн рублей. Судя по всему, в действенности методов Гайвы она все же разочаровалась, но обрела надежду если не исцелиться, то хотя бы вернуть деньги.