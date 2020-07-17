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17.07.2020 09:50
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Главе секты «Орден пути» продолжают «подшивать» миллионы. Бывшие адепты рассказывают про ее ворожбу с вернувшейся надеждой

Еще два эпизода мошенничества добавили в уголовное дело в отношении лидера секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой, которая за деньги проводила сомнительные ритуалы, зарабатывала миллионы, но в итоге оказалась в изоляторе. Вменяемая ей сумма выросла почти вдвое.

Как стало известно «Фонтанке» 17 июля, не постеснялись признаться в общении с главой секты двое жителей Петербурга. 33-летняя горожанка несла ей деньги в период с 2007 по 2017 год, в общей сложности за магию она заплатила 1,2 млн рублей. Судя по всему, в действенности методов Гайвы она все же разочаровалась, но обрела надежду если не исцелиться, то хотя бы вернуть деньги.

В этот же период активной деятельности «целительницы» пять миллионов ей принес 51-летний мужчина. Ему, как и остальным адептам, она обещала избавление от всех болезней, удачу и прочие подарки судьбы.

Как ранее писала «Фонтанка», за плату Гайва могла уложить страждущих в гроб или поставить над ними силой молитвы неизвестных валаамских монахов «защитный купол». В изоляторе она с февраля этого года, примерно раз в один-два месяца в полиции появляются сообщения о мошенничестве от ее бывших «послушников». Ранее на ней было около десяти эпизодов на сумму более восьми миллионов рублей.

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Комментарии (3)

sheriff02
Меня уже давно умиляют заголовки на фонтанке, это уже не газета культурной столицы;- по формулировкам и сленгу, а "вестник зэка с 5го барака", я понимаю, что Е.В. имеет за плечами срок за рэкет в погонах, но не нужно превращать вестник в вот это вот все, пожалуйста.
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