FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
69.95р78.68р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.06.2020 09:42
0
Печать

К делу основательницы секты «Орден пути» полиция «пришила» ещё один эпизод — о неэффективных семинарах на миллион

В деле Гайвы Тихомировой, лидера секты «Орден пути», появился ещё один эпизод. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня, производство пополнилось ещё одним фактом мошенничества накануне.

Речь идёт о событиях, длившихся на протяжении 10 лет — с 2007 по 2017 годы. По данным полиции, Тихомирова всё это время «высасывала» деньги из ныне 55-летнего петербуржца. Тот хотел успеха и здоровья, а получил только пустой кошелёк. Основательница секты проводила различные тренинги, магические обряды и другие манипуляции, но мужчина так и не улучшил свою жизнь за счёт Гайвы.

Лидера секты отправили в изолятор 20 февраля, там она и находится до сих пор. Первое дело было возбуждено в августе прошлого года. Своих клиентов Гайва укладывала в гробы, отправляла в лес, силами неведомых валаамских монахов ставила над ними защитные «купола» — за 30 тысяч евро.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний