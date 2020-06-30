К делу основательницы секты «Орден пути» полиция «пришила» ещё один эпизод — о неэффективных семинарах на миллион
В деле Гайвы Тихомировой, лидера секты «Орден пути», появился ещё один эпизод. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня, производство пополнилось ещё одним фактом мошенничества накануне.
Речь идёт о событиях, длившихся на протяжении 10 лет — с 2007 по 2017 годы. По данным полиции, Тихомирова всё это время «высасывала» деньги из ныне 55-летнего петербуржца. Тот хотел успеха и здоровья, а получил только пустой кошелёк. Основательница секты проводила различные тренинги, магические обряды и другие манипуляции, но мужчина так и не улучшил свою жизнь за счёт Гайвы.
Лидера секты отправили в изолятор 20 февраля, там она и находится до сих пор. Первое дело было возбуждено в августе прошлого года. Своих клиентов Гайва укладывала в гробы, отправляла в лес, силами неведомых валаамских монахов ставила над ними защитные «купола» — за 30 тысяч евро.