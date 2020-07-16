Автомобилистка наклонила бетонный столб на Институтском. Её перевёрнутая машина собирает пробку

Автомобилистка закончила поездку, влетев в бетонный столб в Выборгском районе Петербурга. Свидетели происшествия утверждают, что, несмотря на сильный удар, она отделалась травмами.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», авария произошла утром 16 июля у дома № 21 на Институтском проспекте. На опубликованной ими фотографии видно, что, ударившись об опору уличного освещения, машина легла набок.



За рулём, по их словам, находилась девушка. Автомобилистка выжила, но получила травмы. К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Другие подробности случившегося уточняются.